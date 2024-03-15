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15 марта 2024, 14:08 Читати українською

Средняя стоимость корпоративных кредитов может снизиться на 1-2% до 15-16% годовых к середине 2024 года — Ощадбанк

К середине 2024 года средняя стоимость корпоративных кредитов в украинских банках может снизиться. Такой прогноз для «Минфина» сделал заместитель председателя правления Ощадбанка по корпоративному бизнесу Юрий Кацион.

К середине 2024 года средняя стоимость корпоративных кредитов в украинских банках может снизиться.
Фото: freepik.com

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«Стоимость кредитования в корпоративном сегменте постепенно снижается. Монетарная политика, взвешенно проводимая Национальным банком, уже обусловила уменьшение стоимости гривневого кредитования до 16−18% по рынку. Если эта тенденция будет продолжаться при других стабильных факторах, то кредитные ставки к середине 2024 года могут снизиться до 15−16%», — сказал он.

В числе факторов риска для крупного бизнеса он выделил продолжение боевых действий, снижение или задержка объемов внешнего финансирования от международных партнеров Украины и устойчивость логистических цепочек.

«Наибольшие риски — возможная потеря производственных мощностей из-за боевых действий или обстрелов, сложности с экспортной логистикой. Впрочем, по состоянию на данный момент морские и речные пути доступны для экспорта продукции уже не только аграрного сектора. Открыты железнодорожные пути. Конечно, сказывается ситуация с длительной периодической блокировкой автомобильных путей через Польшу, но есть надежда на решение этой проблемы путем политических переговоров», — считает Кацион.

А также перечислил «Минфину» приоритетные для Ощадбанка корпоративные направления в военное время:

  • Финансирование крупнейших инфраструктурных проектов на государственном уровне и муниципалитетов для реализации местных инвестиционных проектов.
  • Поддержка экспортно-ориентированного бизнеса и финансирования предприятий перерабатывающей отрасли, в первую очередь аграрной и пищевой промышленности.
  • Инвестирование в развитие децентрализованной зеленой генерации.
  • Максимальное использование возможностей международных финансовых организаций в финансировании бизнеса (в т.ч. софинансирование, риск-шеринговые программы, оказание грантовой поддержки).

Детальный анализ последних монетарных решений Нацбанка и кредитных планов финучреждений на 2024 год можно прочитать в нашей аналитике «НБУ неожиданно для рынка снизил учетную ставку: как банки изменят условия кредитования».

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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