Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд, Крейга Райта не признали создателем BTC: что нового на рынке

Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты увеличилась на 5,79%. Показатель обновил исторический максимум на уровне 83,95 т.

Средний хешрейт за период предварительного изменения значения составил 600,72 EH/s. Диапазон между блоками — 9 минут 27 секунд.

По данным Hashrate Index, хешпрайс (доход майнеров в пересчете на израсходованную вычислительную мощность) составляет $0,11316 за TH.

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Названы страны с наибольшим интересом к цифровым активам на базе ИИ

Команда аналитической платформы CoinGecko представила отчет о глобальном интересе в области цифровых активов на основе искусственного интеллекта. Эксперты изучили распределение поисковых запросов на эту тему среди населения разных стран.

Согласно анализу, лидером по интересу к ИИ-криптоактивам являются США с долей в 18,9%. На втором месте разместилась Великобритания с показателем в 9,1%. Третье место закрепила за собой Турция, достигнув отметки в 6,5%.

Аналитики отмечают, что в большинстве стран-лидеров по уровню интереса к цифровым активам на базе ИИ высокую популярность также пользуются мемкоины. Жители США, Великобритании, Индии, Канады и Филиппин проявляют в этом отношении особую активность.

Что касается наиболее популярных монет на базе ИИ, то в тройке лидеров закрепились Bittensor (TAO), Render (RNDR) и Fetch.ai (FET). Эксперты отмечают, что эти цифровые активы обладают значительной рыночной капитализацией и демонстрируют прогресс в плане ценовой динамики.

Среди других популярных монет на основе ИИ представители CoinGecko указали Akash Network (AKT), PAAL AI (PAAL), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN).

В то же время, аналитики отмечают склонность пользователей проявлять интерес к цифровым активам, в названии которых разработчики используют приставку AI. По их мнению, некоторые разработчики используют эту тенденцию для продвижения своих проектов.

Однако в CoinGecko подчеркивают, что применение данной приставки не является гарантией популярности цифрового актива.

Анализ учитывает вебтрафик по странам на основе 25 популярнейших монет на базе искусственного интеллекта в период с 1 января по 10 марта 2024 года. Цифровые активы с использованием ботов не вошли в отчет.

Суд отказался признать Крейга Райта создателем биткоина

Британский судья Джеймс Меллор постановил, что Крэйг Райт не является Сатоши Накамото или автором white paper биткоина. Об этом сообщает CoinDesk.

Процесс Crypto Open Patent Alliance (COPA) против Райта начался в 2021 году. Тогда организация подала иск к бизнесмену, чтобы помешать ему судиться с разработчиками и другими членами криптосообщества, а также потребовать права интеллектуальной собственности на технологию биткоина.

«Во-первых, доктор Райт не является автором white paper биткоина. Во-вторых, Райт не является человеком, действовавшим под псевдонимом Сатоши Накамото в период с 2008 по 2011 годы. В-третьих, он не человек, который создал систему биткоин. И, в-четвертых, Райт не является автором начальных версий программного обеспечения первой криптовалюты», — заявил судья.

Кроме того, Меллор приостановил два других дела с участием «псевдосатоши», включая процессы против Coinbase и Block Джека Дорси.

«Это решение — победа для разработчиков, для всего сообщества открытого исходного кода и правды. В течение более восьми лет доктор Райт и его финансовые покровители врали о том, что он Сатоши Накамото, и использовали эту ложь, чтобы запугивать разработчиков биткоин-сообщества», — отметили представители COPA.

Судья также планирует подписать ограничительное постановление, запрещающее Райт когда-либо называть себя Сатоши Накамото. Адвокаты выступили против этого решения, поэтому окончательный приказ еще не принят.

Андорра получила от МВФ рекомендации по регулированию криптовалют

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил консультационную помощь Андорре по регистрации и проведению транзакций с биткоином.

Согласно документу, в сентябре 2023 года ведомство провело миссию технической помощи в Княжестве Андорра с целью улучшения платежного баланса страны. Стране потребовалась помощь по 56 темам, одной из которых была неспособность регистрировать транзакции с криптовалютой.

«Представители МВФ дали рекомендации по учету таких криптоактивов. Была предоставлена информация о том, как эта процедура изменится в следующем поколении международных стандартов», — говорится в документе.

Финансовое управление Андорры (AFA) сообщило МВФ, что местным банкам требуется предварительное разрешение на регистрацию транзакций с биткоинами и другими цифровыми активами. Ведомство добавило, что ни один банк не направил запрос на получение такого разрешения.

В результате МВФ предложил AFA контролировать транзакции с криптовалютами до сентября 2024 года. Рекомендация организации по мониторингу цифровых активов получила средний приоритет. Согласно документу Андорра сможет использовать эту информацию для составления своей макроэкономической статистики.

В ведомстве заявили, что разработка регионального подхода к цифровым деньгам поможет смягчить такие проблемы, как ограничение масштабируемости и экономическая волатильность. Однако МВФ предостерег от использования необеспеченных криптоактивов в качестве национальной валюты.