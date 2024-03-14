В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев

Что известно

Новоприбывших беженцев из Украины в Ирландии будут размещать всего на 90 дней в государственном жилье, в настоящее время им будут выплачивать сокращенные выплаты — 38,80 евро на взрослого и 28,90 евро на ребенка в неделю.

Если беженец уезжает из государственного жилья и арендует его самостоятельно, может претендовать на более высокие выплаты. Прибывшие ранее беженцы и дальше будут получать 220 евро на взрослого в неделю.

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В правительстве сообщили о новых центрах, где новоприбывших украинских беженцев будут размещать на 90 дней:

Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (вместимость: 392);

Страдбалли (Stradbally), графство Лииш, (вместимость: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лимерик (вместимость: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (вместимость: 378);

центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (вместимость: 107).

В Департаменте интеграции отметили, что в этих заведениях размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами. Поддержка в этих центрах будет сосредоточена на ориентации на жизнь и работу в Ирландии, вариантах самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержки.