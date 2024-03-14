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14 марта 2024, 15:35 Читати українською

Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование

43% находящихся в Польше украинцев говорят, что трудно определиться с планами по возвращению в Украину. 19% сказали, что планируют остаться в Польше. 15% не приедут в ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% — в течение года. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

43% находящихся в Польше украинцев говорят, что трудно определиться с планами по возвращению в Украину. 19% сказали, что планируют остаться в Польше. 15% не приедут в ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% — в течение года.
Фото: freepik.com

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Опрос проводился методом электронного анкетирования с декабря 2023 года по март 2024 года, в котором приняли участие 1150 украинцев в Польше.

В апреле прошлого года в агентстве проводилось аналогичное исследование. В то время 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% преследовали цель переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, планировавших возвращаться, ответили, что приедут в Украину после победы.

«Наше исследование показывает, что количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это гигантская цифра, учитывая количество украинцев, живущих в Польше.

Хорошая новость для Украины заключается в надежде на возвращение большого количества людей. Однако вопрос о мотивации людей вернуться на родину — это задача со звездочкой для украинского правительства и больше всего работать надо с людьми, которые пока колеблются в своем решении", — говорит Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

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В аналитическом центре также спросили украинцев, как долго они находятся в Польше.

36% приехали в Польшу менее года назад, 25% находятся в Польше 2 года. 15% от одного года до двух. 10% сказали, что около 3 лет. И по 7% пришлось на 4 и 5 лет.

Аналитики обращают внимание на 25% украинцев, приехавших в Польшу около 2 лет назад. По их предположению — эта цифра демонстрирует количество беженцев, выехавших из Украины в начале полномасштабной войны. Остальные — это люди, которые приезжают в Польшу работать.

Что стало ключевым мотивом, подтолкнувшим приехать в Польшу? Так звучал еще один вопрос в опросе.

30% сказали, что их привлекает уровень заработной платы, 27% испытывают опасность в Украине, 24% отказались отвечать на вопросы, 10% сказали, что их убедили друзья и 9% - желают воссоединиться с семьей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+43
stas12345
stas12345
14 марта 2024, 15:46
#
Те, кто хотели, уже вернулся. В будущем скорее всего украинцы будут продолжать пополнять ряды беженцев, мигрантов
+
+15
Vol88
Vol88
14 марта 2024, 15:47
#
Як тільки Дармоєди дістануть остаточно Поляків так під зад🦵 дадуть аж закуриться.
+
+15
SamBB
SamBB
14 марта 2024, 16:33
#
Та да, от прям сьогодні один з польських політиків дав інтерв'ю, що не будуть змушувати українців повертатись… І до речі задайте собі питання чому в Польщі найменше мусульманських мігрантів в Європі? Відповідь проста, — на польську халяву просто не проживеш, потрібно працювати.
+
+15
TAN72
TAN72
14 марта 2024, 16:42
#
Повестки сразу будут выдавать на границе возвращенцам🤔
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
14 марта 2024, 17:35
#
«43% українців, що знаходяться у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення в Україну. 19% сказали, що планують залишитися у Польщі. 15% не приїдуть найближчі 5 років, 13% повернуться протягом пів року і 10% — протягом року.»

Страшные цифры .

Те 15%, которые ближайшие 5 лет не придут — через 5 лет уже точно не вернутся, добавляем к ним 19%, которые точно не собираются возвращаться =34%. А из тех 43% которые не определились предположим, что даже только половина останется в Польше и на выходе получаем 55% украинских беженцев останется в Польше . И не забудьте добавить , что к женщинам в Польше приедут на ПМЖ мужчины . Итого МИНИМУМ 60% останутся .

И это в Польше !!! В которой нет больших «плюшек» для украинских беженцев .


А какой тогда процент останется в странах где для беженцев куда лучшие условия- в Германии, Финляндии , Норвегии , Австрии? . Процентов 70−80% останется ?
+
0
mlp711141
mlp711141
14 марта 2024, 18:04
#
А какой смысл возвращаться, если тебе в Украине работы нет и де-юре ты бомж? Мы с мамой в Украине де-юре бомжи, мама пенсионерка, работы мне в Украине не будет по крайней мере несколько лет по окончании войны (если не соглашусь с психиатрами о необходимости смены пола на женский — иначе мне не видать психиатрического сертификата и трудоустройство закрыто, а быть ФОПом у меня не хватает предпринимательских навыков и нет во мне предпринимательской жилки). Остаётся Польша — но я постоянно бегаю по собеседованиям, но берут в основном только на пробный период (потому что во мне видят что я от природы лицо неопределённого пола).
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