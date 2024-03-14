Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование

43% находящихся в Польше украинцев говорят, что трудно определиться с планами по возвращению в Украину. 19% сказали, что планируют остаться в Польше. 15% не приедут в ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% — в течение года. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Опрос проводился методом электронного анкетирования с декабря 2023 года по март 2024 года, в котором приняли участие 1150 украинцев в Польше.

В апреле прошлого года в агентстве проводилось аналогичное исследование. В то время 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% преследовали цель переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, планировавших возвращаться, ответили, что приедут в Украину после победы.

«Наше исследование показывает, что количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это гигантская цифра, учитывая количество украинцев, живущих в Польше.

Хорошая новость для Украины заключается в надежде на возвращение большого количества людей. Однако вопрос о мотивации людей вернуться на родину — это задача со звездочкой для украинского правительства и больше всего работать надо с людьми, которые пока колеблются в своем решении", — говорит Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

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В аналитическом центре также спросили украинцев, как долго они находятся в Польше.

36% приехали в Польшу менее года назад, 25% находятся в Польше 2 года. 15% от одного года до двух. 10% сказали, что около 3 лет. И по 7% пришлось на 4 и 5 лет.

Аналитики обращают внимание на 25% украинцев, приехавших в Польшу около 2 лет назад. По их предположению — эта цифра демонстрирует количество беженцев, выехавших из Украины в начале полномасштабной войны. Остальные — это люди, которые приезжают в Польшу работать.

Что стало ключевым мотивом, подтолкнувшим приехать в Польшу? Так звучал еще один вопрос в опросе.

30% сказали, что их привлекает уровень заработной платы, 27% испытывают опасность в Украине, 24% отказались отвечать на вопросы, 10% сказали, что их убедили друзья и 9% - желают воссоединиться с семьей.