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14 марта 2024, 15:54 Читати українською

«єВідновлення»: украинцам выплатили 4 миллиарда на ремонт поврежденных в результате войны домов

Свыше 43 тысяч украинцев получили 4 млрд грн в рамках государственной помощи на ремонты — «єВідновлення». Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Свыше 43 тысяч украинцев получили 4 млрд грн в рамках государственной помощи на ремонты — «єВідновлення».
Фото: diia.gov.ua

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Всего обратилось чуть более 78,5 тысячи человек. Больше всего заявлений — из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

Государственную компенсацию за полностью уничтоженное жилье — жилищные сертификаты — получили уже 4250 украинцев, а 1260 из них — уже приобрели новое жилье.

Средняя сумма одного жилищного сертификата — 1,8 млн. За этим типом государственной помощи больше людей обратились из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.

Читайте также: Украинцы могут использовать жилищные сертификаты «єВідновлення» с привлечением средств «єОселя»

Что известно о программе «єВідновлення»

Первый этап программы «єВідновлення» стартовал 10 мая. Сначала речь шла только о предоставлении гражданам до 200 тыс. грн на восстановление помещений, получивших незначительные повреждения. Деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков.

В июле Кабинет министров урегулировал отношения, связанные с выплатой компенсаций людям, самостоятельно отремонтировавшим поврежденное войной жилье. А с 1 августа стало доступно оформление компенсаций и за уничтоженные помещения. Владельцы таких объектов смогут потратить средства на приобретение или строительство нового жилья.

Украинцы, которые произвели ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення», теперь могут подать отчет через портал «Дия». Ранее услуга была доступна только в приложении.

Источник: Минфин
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