ЕБРР предоставляет Приватбанку лимит торгового финансирования в $25 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития предоставляет предел торгового финансирования $25 млн Приватбанку для обеспечения бесперебойной торговли с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Продовольственная безопасность и торговля являются приоритетными секторами в Украине для ЕБРР, который с 2022 года инвестировал 4 млрд евро в украинскую экономику… Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию направления торгового финансирования в ПриватБанке», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что открытие лимита торгового финансирования для ПриватБанка является еще одним свидетельством важной роли ЕБРР в обеспечении бесперебойной торговли с Украиной. Поддержка торговых операций необходима не только для движения критически важных товаров, но и для поступления средств в украинскую экономику.

Читайте также: ЕБРР за пять лет может инвестировать в Украину до 15 миллиардов евро

С началом россии полномасштабной войны в Украине в 2022 году доступ к финансированию для украинских импортеров и экспортеров существенно усложнился, поскольку международные банки не готовы брать на себя прямые риски, связанные с финансированием украинских торговых операций.

За это время в рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) ЕБРР, являющейся одной из ключевых составляющих работы ЕБРР в сфере восстановления глобальных и региональных цепочек поставок продовольствия и энергии, было поддержано 355 торговых транзакций с важнейшими для украинской экономики товарами на общую сумму 972 млн евро.