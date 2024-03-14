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14 марта 2024, 13:59 Читати українською

Грузовики в сторону Польши могут проехать только через один пункт пропуска

Движение грузовых автотранспортных средств в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска «Краковец», в то же время еще пять пунктов пропуска остаются заблокированными. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

Движение грузовых автотранспортных средств в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска «Краковец», в то же время еще пять пунктов пропуска остаются заблокированными.
Фото: slovoidilo.ua

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«Польские фермеры продолжают блокировать пять направлений — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская» и «Шегини», — сказал он.

По словам Демченко, движение грузовиков происходит только в пункте пропуска Краковец, который польские фермеры разблокировали с 8 на 9 марта.

«У нас была предварительная информация, что они планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло», — добавил спикер ГНСУ.

Демченко также рассказал, что поляки на заблокированных пунктах пропуска пропускают некоторое количество грузовиков, в частности через «Шегини» за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.

Читайте также: Блокирование границы с Украиной: польский бизнес теряет сотни миллионов долларов

Очереди грузовиков

В очереди на территории Польши в пяти заблокированных пунктах пропуска находится около 1050 грузовиков. В то же время в разблокированном пункте пропуска «Краковец» возможность проезда ожидает около 500 грузовых автомобилей.

В то же время со стороны Украины в направлении Польши движение грузовиков на пяти направлениях полностью заблокировано.

Вместе с тем легковые автомобили и автобусы, по которым пересекают границу обычные граждане, не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны.

Источник: Минфин
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