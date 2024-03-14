В россии цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарной бирже превысила 60 000 рублей за тонну. Это максимум с конца сентября 2023 года, когда цены на бензин в россии начали снижаться после введения временного эмбарго на экспорт горючего, пишет РБК .
Атака дронами на НПЗ: Бензин в россии подорожал до максимума за полгода
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Несмотря на то, что с 1 марта 2024 года в россии снова введен запрет на экспорт топлива, однако бензин на бирже продолжает дорожать, отмечает издание.
Цена автомобильного горючего растет на фоне атаки беспилотников на ряд крупных НПЗ в россии.
Собеседник издания на топливном рынке считает, что пока рост биржевых цен вызван лишь угрозами для баланса спроса и предложения из-за приостановки работы НПЗ.
Читайте: Атаки на три НПЗ остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей россии — Bloomberg
По его словам, масштаб повреждений предприятий пока неизвестен. Если выяснится, что повреждены первичные установки по переработке нефти, то сократится выпуск не только бензина разных марок, но и дизельного горючего.
«Ситуация для рынка потенциально серьезная, поэтому покупатели страхуются, покупают товар», — объяснил собеседник.
Атака дронами
13 марта ночью СБУ атаковала дронами нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).
Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кстово Нижегородской области рф, после атаки беспилотников остановил самую крупную первичную установку по переработке нефти.
Комментарии - 1