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14 марта 2024, 11:44 Читати українською

Solana и BNB обновили двухлетние максимумы

Курс нативного токена блокчейна Solana 14 марта обновил максимум этого года, подорожав на бирже Binance до $168 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT). За неделю рост криптовалюты составил около 21%, по данным CoinGecko.

Курс нативного токена блокчейна Solana 14 марта обновил максимум этого года, подорожав на бирже Binance до $168 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT).

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Как изменилась стоимость Solana

Цена Solana выросла на 65% с начала года, однако токен все еще торгуется ниже исторического максимума в $250, достигнутого в ноябре 2021 года во время пика крипторынка. Капитализация SOL превышает $70 млрд, что делает токен пятым по величине криптоактивом после биткоина (BTC), Ethereum (ETH), стейблкоина USDT и BNB.

Как изменилась стоимость BNB

Четвертая по капитализации криптовалюта BNB от биржи Binance подорожала за неделю на 44%. На 10:30 BNB стоит $618. Только за последние сутки монета прибавила в цене 11%, подбираясь к своему историческому максимуму в $691 установленному в мае 2021 года. Объемы торгов токеном за сутки выросли на 52%.

Читайте: Монета биржи Binance BNB тестирует отметку $600

Что говорят аналитики

Инвесторы перераспределяют свои средства в крупные альткоины, написали аналитики трейдинговой компании QCP Capital.

По их мнению, рост BNB во многом связан с увеличением спроса на монету со стороны участников программы биржи Binance Launchpool — инвесторы вносят монеты BNB и получают токены новых проектов, чтобы затем продать их на рынке и вновь купить BNB, отметили в QCP Capital.

Источник: Минфин
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