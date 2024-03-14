Solana и BNB обновили двухлетние максимумы

Курс нативного токена блокчейна Solana 14 марта обновил максимум этого года, подорожав на бирже Binance до $168 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT). За неделю рост криптовалюты составил около 21%, по данным CoinGecko.

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Как изменилась стоимость Solana

Цена Solana выросла на 65% с начала года, однако токен все еще торгуется ниже исторического максимума в $250, достигнутого в ноябре 2021 года во время пика крипторынка. Капитализация SOL превышает $70 млрд, что делает токен пятым по величине криптоактивом после биткоина (BTC), Ethereum (ETH), стейблкоина USDT и BNB.

Как изменилась стоимость BNB

Четвертая по капитализации криптовалюта BNB от биржи Binance подорожала за неделю на 44%. На 10:30 BNB стоит $618. Только за последние сутки монета прибавила в цене 11%, подбираясь к своему историческому максимуму в $691 установленному в мае 2021 года. Объемы торгов токеном за сутки выросли на 52%.

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