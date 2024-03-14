Прогноз роста биткоина до $100 000, Dogecoin вырос на фоне заявления Маска о платежах Tesla: что нового на рынке

Объем ликвидаций на крипторынку превысил $356 миллионов

В период с 12 по 13 марта 2024 года объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынку составил $356,16 млн. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. На показатель повлияли рост биткоина и обновление Dencun в сети Ethereum.

Большая часть потерь пришлась на пары с биткоином — $123,53 млн. На втором месте находится Ethereum — $73,95 млн.

Под ликвидацию попал 101601 трейдер. Больше потерь приходится на лонг-позиции — $228,61 млн.

За криптобиржами антилидерами в очередной раз стали OKX и Binance. На них приходится $159,06 млн. и $116,95 млн соответственно.

К моменту написания новости цена биткоина составляет около $73 430, Ethereum — $3 970.

Майк Новограц спрогнозировал рост биткоина до $100 000

Котировки первой криптовалюты вряд ли упадут ниже уровня $50 000, если не произойдет «что-то драматическое». Об этом заявил глава инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц в интервью CNBC.

Он объяснил рост биткоина непрерывным притоком средств в споте биткоин-ETF. Пока он не остановится, ралли первой криптовалюты продолжится.

«Только что показатель станет отрицательным, вы увидите первую реальную коррекцию. Ставки финансирования высоки, и в такие периоды вы всегда должны быть готовы к коррекции. Я не думаю, что мы вернемся ниже $50 000−55 000», — заявил Новограц.

По его словам, после одобрения биткоин-ETF на рынке произошел «сдвиг мышления». Беби-бумеры (родившиеся в период с 1946 по 1964 годы) получили свой первый шанс на цифровое золото из-за зарегистрированных инвестиционных консультантов, отметил он.

При этом владельцы биткоина не любят продавать первую криптовалюту и часто оценивают свой капитал с точки зрения количества BTC, а не долларов США в кошельке, подчеркнул Новограц.

По мнению эксперта, цифровое золото может достичь отметки в $100 000. Он также усомнился, что все спотовые биткоин-ETF когда-нибудь накопят более 20% эмиссии актива.

«Сейчас они загружаются. В какой-то момент ситуация достигнет баланса. Есть много людей, которые по-прежнему хотят самостоятельно хранить свои BTC или держать их у иностранного кастодиана, если они не доверяют стране, в которой находятся», — пояснил Новограц.

Dogecoin вырос на фоне заявления Маска о платежах Tesla

Илон Маск предположил, что в будущем компания Tesla начнет принимать Dogecoin в качестве платежного средства за автомобили. Американский миллиардер выступил с таким заявлением во время недавнего посещения завода Giga Berlin.

«Когда вы сможете купить Tesla по Dogecoin? В какой-то момент, я думаю, нам следует реализовать это. Итак, Dogecoin летит на луну», — сказал Илон Маск.

В январе 2022 года Маск добавил на сайт Tesla опцию покупок по Dogecoin. Однако криптовалютой можно оплатить некоторые сувениры и зарядные устройства.

На фоне этого заявления Dogecoin подскочил до уровня выше $0,19. На момент написания новости Dogecoin торгуется около $0,186. За сутки актив вырос на 7,19%, за неделю — на 22,43%.

При этом курс мемкоина все еще далек от исторического максимума. По данным CoinMarketCap, в мае 2021 года цена Dogecoin достигла $0,73. В настоящее время криптовалюта занимает 9 место по капитализации с показателем $26,7 млрд.

Binance проведет делистинг нескольких торговых пар со стейблокином TUSD

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что завтра, 15 марта, проведет делистинг нескольких торговых пар со стейблкоином TUSD и монетой BNB, а именно:

ARPA/BNB,

COMP/TUSD,

EDU/BNB,

EDU/TUSD,

PENDLE/TUSD.

«Для защиты пользователей и поддержания высокого качества торгового рынка Binance проводит периодические проверки всех пар спотовой торговли и может исключить из списка отдельные пары из-за множества факторов, таких как низкая ликвидность и объем торгов», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что делистинг не оказывает влияния на доступность активов на спотовом рынке. В сообщении говорится, что пользователи по-прежнему могут торговать токенами на других парах, доступных на бирже.

Напомним, в ночь с 15 на 16 января 2024 года стейблкоин TUSD потерял привязку к доллару, актив достигал $0,97. На момент написания новости он торгуется на отметке $1.