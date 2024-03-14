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14 марта 2024, 9:41 Читати українською

В Украине подорожает «Зеленая карта» для выезда за границу

С 15 марта стоимость международного автострахования «Зеленая карта» в Украине значительно подорожает. Среди основных причин — рост спроса на этот вид страхования, что способствовало увеличению количества договоров и, соответственно, страховых случаев за границей. Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

С 15 марта стоимость международного автострахования «Зеленая карта» в Украине значительно подорожает.
Фото:novynarnia.com

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Причина роста

Это в свою очередь вызвало рост объемов страховых выплат и среднего размера компенсации, что потребовало от страховщиков повысить тарифы для обеспечения надежной защиты клиентов в случае аварий за рубежом.

Новые тарифы

Страховка на 15 дней для легкового автомобиля выросла на 11,78%, а стоимость годовой — увеличилась на 42,25%.

«За 2023 год размер средней суммы страхового возмещения по договорам „Зеленая карта“ вырос на 20% и достиг 3085,61 евро. В 2022 году этот показатель насчитывал 2562,92 евро», — говорится в сообщении.

Одним из факторов, способствовавших росту среднего размера страховой выплаты, стала инфляция в странах, где действует международная система «Зеленая карта», в частности из-за удорожания деталей и ремонтных работ.

Также важной причиной стало увеличение количества обращений за страховыми случаями от украинских водителей за рубежом и изменения в структуре страхового портфеля, где возросла доля чаще попадающих в ДТП легковых автомобилей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
14 марта 2024, 11:04
#
Попит спричиняє зростання… Гірше ж точно не буде? (с)
+
0
bonv
bonv
14 марта 2024, 11:08
#
Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше.
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