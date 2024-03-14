Акции владельца Zara подорожали до рекордного уровня после годового отчета

Акции испанской компании по производству одежды Inditex, владеющей брендом Zara, в среду выросли до исторического максимума после того, как компания отчиталась о рекордном росте выручки по итогам 2023 года. Об этом пишет СNBC со ссылкой на данные Лондонской финансовой биржи.

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Продажи за год выросли на 10,4% до 35,9 миллиарда евро — это рекордный показатель. Продажа выросла во всех географических регионах и среди всех брендов Inditex, заявили в компании.

Всего на конец года работало 5692 магазина, сообщили в Inditex.

В компании планируют дальнейшее расширение в 2024 году, в том числе за счет магазинов Zara в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

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