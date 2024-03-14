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14 марта 2024, 9:16 Читати українською

Акции владельца Zara подорожали до рекордного уровня после годового отчета

Акции испанской компании по производству одежды Inditex, владеющей брендом Zara, в среду выросли до исторического максимума после того, как компания отчиталась о рекордном росте выручки по итогам 2023 года. Об этом пишет СNBC со ссылкой на данные Лондонской финансовой биржи.

Акции испанской компании по производству одежды Inditex, владеющей брендом Zara, в среду выросли до исторического максимума после того, как компания отчиталась о рекордном росте выручки по итогам 2023 года.

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Продажи за год выросли на 10,4% до 35,9 миллиарда евро — это рекордный показатель. Продажа выросла во всех географических регионах и среди всех брендов Inditex, заявили в компании.

Всего на конец года работало 5692 магазина, сообщили в Inditex.

В компании планируют дальнейшее расширение в 2024 году, в том числе за счет магазинов Zara в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Читайте: Zara, Bershka и другие бренды испанской компании Inditex возвращаются в Украину

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Компания также планирует открыть новые распределительные центры в 2024 и 2025 годах в рамках крупного плана расширения логистики, который обойдется компании в 900 миллионов евро инвестиций.

Чистая прибыль также достигла нового максимума после того, как выросла на 30,3% с 2022 года до 5,4 миллиарда евро.

«Результаты деятельности Inditex в 2023 году были отличными. Наши команды смогли воспользоваться возможностями для дальнейшего роста. Мы инвестируем, чтобы стимулировать будущий рост и продолжаем предлагать привлекательное вознаграждение акционерам», — заявил генеральный директор Inditex Оскар Гарсия Масейрас.

Испанская компания по производству одежды владеет рядом очень популярных брендов, включая Zara, а также Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, премиальную сеть Massimo Dutti и спортивную сеть Oysho.

Источник: Минфин
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