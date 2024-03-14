В ЕС одобрили увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро

Комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро — из него финансируются поставки оружия Украине. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Послание четкое: мы поддержим Украину всеми возможными средствами для ее победы», — подчеркнул он.

We made it: #Coreper подключен к #UkraineAssistanceFund .



Fund будет способствовать вашему духовному поддержку #Ukraine with another €5 billion.



Message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail. #EuropeanPeaceFacility — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 13 марта, 2024

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что внешнеполитическое ведомство Европейского Союза представило странам-членам предложение обновить фонд, оказывающий военную поддержку Украине, поскольку ЕС переходит от отправки оружия из существующих запасов к закупке новых.

В документе говорилось об условиях создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро, о котором правительства ЕС не смогли договориться.