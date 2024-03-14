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14 марта 2024, 8:40 Читати українською

В ЕС одобрили увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро

Комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро — из него финансируются поставки оружия Украине. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро — из него финансируются поставки оружия Украине.
Фото: slovoidilo.ua

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«Послание четкое: мы поддержим Украину всеми возможными средствами для ее победы», — подчеркнул он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что внешнеполитическое ведомство Европейского Союза представило странам-членам предложение обновить фонд, оказывающий военную поддержку Украине, поскольку ЕС переходит от отправки оружия из существующих запасов к закупке новых.

В документе говорилось об условиях создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро, о котором правительства ЕС не смогли договориться.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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yjcjd1977
yjcjd1977
14 марта 2024, 9:24
#
Фонд мира надо только переименовать в Фонд Войны , а то ухо режет , и так правильнее будет .
+
0
Vol88
Vol88
14 марта 2024, 11:02
#
Нажертись Відкатів на останок все не можуть Ярди течуть і всі в Офішори 🤡
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