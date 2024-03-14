Фонд госимущества продал активов за день более чем на 20 миллионов

Во вторник, 12 марта, прошли пять онлайн-аукционов по малой приватизации. Из объявленной суммарной стоимости активов — 10,8 млн грн, финальная выросла до 20,58 млн грн без НДС. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

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За право собственности на активы соревновались 43 участника.

Среди объектов приватизации были: ЕМК ГП «Опытный завод Института импульсных процессов и технологий Национальной академии наук Украины», профилакторий, мойка и автомобили.

«Учитывая результат аукционов, даже малые объекты пользуются спросом и их цена растет в разы. К примеру, увеличение стоимости мойки в Сумах — более чем в 57 раз. Рост стоимости объектов четкое подтверждение саморегуляции рынка недвижимости и развенчивание мифа о продаже государственного имущества по сниженным ценам во время войны», — заявил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Напомним

Ранее Коваль заявлял, что три индийские компании заинтересованы в покупке украинских предприятий.