В феврале Фонд гарантирования возместил вкладчикам обанкротившихся банков более 12 миллионов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2024, 18:42 Читати українською

В феврале Фонд гарантирования возместил вкладчикам обанкротившихся банков более 12 миллионов

12,2 млн грн гарантированного возмещения получили вкладчики банков в управлении Фонда гарантирования вкладов за февраль 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

12,2 млн грн гарантированного возмещения получили вкладчики банков в управлении Фонда гарантирования вкладов за февраль 2024 года.
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Таким образом, за первые два месяца текущего года сумма гарантированного возмещения, выплаченная Фондом, составила 35,8 млн грн.

В Фонде напомнили, после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещение средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

Читайте также: Доверяют ли украинцы банкам и Фонду гарантирования во время войны — опрос

Как получить выплаты

Выплаты можно получить тремя способами:

  • через приложение «Дия» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возвращение вкладов»),
  • дистанционно через банк-агент,
  • непосредственно в отделении банка-агента.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 613,6 млн грн.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 марта 2024 года он накопил более 31,5 млрд грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами