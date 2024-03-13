В феврале Фонд гарантирования возместил вкладчикам обанкротившихся банков более 12 миллионов

12,2 млн грн гарантированного возмещения получили вкладчики банков в управлении Фонда гарантирования вкладов за февраль 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Таким образом, за первые два месяца текущего года сумма гарантированного возмещения, выплаченная Фондом, составила 35,8 млн грн.

В Фонде напомнили, после вступления в силу Закона Украины № 2180-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещение средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

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Как получить выплаты

Выплаты можно получить тремя способами:

через приложение «Дия» в смартфоне (в меню выберите сервис «Возвращение вкладов»),

дистанционно через банк-агент,

непосредственно в отделении банка-агента.

С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 613,6 млн грн.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. По состоянию на 1 марта 2024 года он накопил более 31,5 млрд грн.