Разработчики Ethereum активировали хардфорк Dencun

В среду, 13 марта, команда Ethereum успешно реализовала обновление Dencun (Deneb-Cancun) в основной сети. Об этом сообщает Forklog.

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Одной из главных составляющих обновления является EIP-4844. Оно включает опцию Proto-Danksharding, предназначенную для масштабирования сети путём создания нового типа транзакций для больших массивов двоичных данных (BLOB).

Ожидается, что это существенно снизит размер комиссий для L2-решений, в особенности на базе технологии Rollups.

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По оценке экспертов IntoTheBlock, в Arbitrum сбор за своп-транзакцию в среднем сократится с $2,02 до $0,4, в Optimism — с $1,42 до $0,28, а в Base упадет до $0,01.

Подобные ожидания от апгрейда озвучила команда Polygon, подтвердив, что в самом большом выигрыше окажутся ролапы вроде zkEVM, Linea, Scroll и zkSync.