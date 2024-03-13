Аргентина рефинансировала облигации на $50,3 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2024, 18:33 Читати українською

Аргентина рефинансировала облигации на $50,3 млрд

Аргентина рефинансировала долг, номинированный в песо, на сумму около $50,3 млрд в ходе рекордного обмена облигаций, пишет Financial Times со ссылкой на заявление Министерства экономики страны.

Аргентина рефинансировала долг, номинированный в песо, на сумму около $50,3 млрд в ходе рекордного обмена облигаций, пишет Financial Times со ссылкой на заявление Министерства экономики страны.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноБумаги объемом 42,6 трлн песо, что составляет 77% бондов с погашением в текущем году, были обменяны на облигации с погашением в 2025—2028 годах.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Бумаги объемом 42,6 трлн песо, что составляет 77% бондов с погашением в текущем году, были обменяны на облигации с погашением в 2025—2028 годах. В основном это были бонды представителей госсектора (включая ЦБ и агентство соцобеспечения), но в процессе принял участие и частный сектор.

Эти действия направлены на сокращение дефицита бюджета Аргентины. Они также должны положить конец зависимости правительства от печатания денег, отмечается в статье.

Конечная цель, по словам аналитиков, состоит в том, чтобы обуздать как заоблачную инфляцию в стране, так и давление на обменный курс, которое делает рискованной отмену строгого валютного контроля, введенного предыдущими правительствами.

Читайте: Аргентина продала векселя на $3,2 млрд, чтобы расплатиться с долгами

Напомним

Фиксированный курс нацвалюты (около 830 песо за $1) вызывает огромные искажения в экономике Аргентины и является барьером для инвестиций. Президент Хавьер Милей планировал отказаться от валютного контроля в середине 2024 года.

Обмен долгов стал большим шагом вперед, он «даст правительству гораздо больше возможностей для решения финансовых вопросов», полагает глава отдела исследований консалтинговой фирмы Romano Group Сальвадор Вителли.

На этой неделе аргентинский Центробанк понизил ключевую процентную ставку сразу на 20 процентных пунктов — до 80% годовых со 100%. Решение стало неожиданностью для экономистов и участников рынка.

Аргентина уже много лет борется с высокой инфляцией. В феврале рост потребительских цен превышал 276% в годовом выражении, что является максимумом за три десятилетия. Между тем месячная инфляция ослабла до 13,2% по сравнению с 20,6% в январе, что превзошло ожидания экспертов.

При этом ЦБ видит признаки того, что инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы, несмотря на снижение ставок. Между тем экономика Аргентины находится в печальной ситуации: МВФ прогнозирует спад на 2,8% в 2024 году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами