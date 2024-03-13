Европейские акции на историческом пике после сильных отчетов компаний

Европейские акции растут, достигнув очередного рекордного максимума в среду, так как финансовые отчеты компаний поддержали настроения на рынке. Трейдеры также анализируют показатели промышленного производства в еврозоне. Об этом пишет Reuters.

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Объем промышленного производства в еврозоне в январе сократился на 3,2% по сравнению с декабрем и упал на 6,7% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Eurostat.

Европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,2% после закрытия на историческом максимуме.

Фондовый сектор розничной торговли укрепился на 2,76% и возглавил рост среди отраслевых индексов, чему способствовал прыжок акций Zalando на 14,67%. Онлайн-ритейлер сообщил о прибыли за четвертый квартал выше ожиданий аналитиков и объявил программу обратного выкупа акций.

Бумаги E.ON подорожали на 6,59% после того, как оператор энергетических сетей увеличил пятилетний план инвестиций до 42 миллиардов евро ($45,90 миллиардов) и спрогнозировал прибыль в 2024 году выше ожиданий рынка.

Котировки Vallourec поднялись на 6,81% благодаря тому, что сталелитейный гигант ArcelorMittal объявил о приобретении 28,4% акций французской фирмы за 955 миллионов евро.