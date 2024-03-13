Ежегодная всеукраинская премия FinAwards — это путь к признанию лидеров и инноваторов финансовой отрасли. Уже 29 марта будут объявлены победители.
FinAwards: какие новые номинации появились в 2024 году
За звание лучших будут бороться финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрение и финтех-проекты, а также самые успешные и эффективные топ-менеджеры финансовых компаний. Всего победителей будут выбирать в 31 номинации, четыре из которых основаны в 2024 году.
Впервые победителями премии станут инфлюэнсеры FinTech рынка и инвестиционного рынка. Также появились две важные номинации — «Лучший YouTube-канал о финансах» и «Лучший Telegram-канал о финансах». Они очень важны, ведь имеют ответственную цель — повышать финансовую грамотность украинцев и распространяют актуальную информацию в сфере финансов.
Лучших будут выбирать среди Telegram-каналов:
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Цена государства https://t.me/costukraine
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@finstop https://t.me/finstop
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Wallet Pro https://t.me/walletproua
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Hugs.fund https://t.me/HugsFund
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TAB Finance https://t.me/tabfinance
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Бизничь | деньги | Инвестиции по https://t.me/+x8If6FnYHi02ZmQy
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Финансист | Бизнес и тренды https://t.me/+SRK8sSA0TZ05MTA0
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Vladyslav Svidloff https://t.me/svidloff
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ICU — инвестиции, капитал, Украина https://t.me/ICUkraine
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Bonds & Stocks Украина https://t.me/BondsStocksUA
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Филипп Олейник: Код финансовой свободы [Миллион за 7 лет] https://t.me/oleynik_invest
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Тарас Гук. Инвестиции, финансы, бизнес https://t.me/tarasguk
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Великанов читает https://t.me/knigivelikanova
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DOUBLETOP https://t.me/doubletop
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Iplan.ua https://t.me/iplanua
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Баллады Экономного Рыцаря https://t.me/ELytsar
Важную роль в популяризации достижений финансового рынка играют YouTube-каналы. Среди них за признание будут бороться:
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Впали цели | GOALS on FIRE
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Михаил Пацан
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Wallet Pro
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Больше Золотая
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УкрИнвестКлуб
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EXMO.com_UA 🇺🇦
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Филипп Олейник: Код Финансовой Свободы
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Monitor.Estate
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Moncheri Girl
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Taras Guk
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Экономическая правда
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DOUBLETOP
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Финансовый портал «Минфин»
Как проголосовать
Чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайт премии и выбрать нужную номинацию.
Важен каждый голос, ведь он может стать решающим для украинского финрынка. В этом году голосование демонстрирует рекордные показатели, свои голоса отдали более 35,5 тысячи пользователей. Голосование продлится до 17 марта.
Кроме того, все желающие смогут присоединиться к церемонии награждения победителей премии FinAwards 2024. На мероприятии посетителей будут ждать нетворкинг с лидерами финансовой отрасли, а также возможность познакомиться с новыми потенциальными клиентами или бизнес-партнерами. Специальными гостями вечера станет музыкальная группа Kozak System.
Премию FinAwards учредили сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. Помогают с проведением мероприятия в этом году спонсоры — один из самых инновационных банков мира Приватбанк, удобный сервис онлайн кредитования Credit7, а также официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
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