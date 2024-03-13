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13 марта 2024, 14:21 Читати українською

FinAwards: какие новые номинации появились в 2024 году

Ежегодная всеукраинская премия FinAwards — это путь к признанию лидеров и инноваторов финансовой отрасли. Уже 29 марта будут объявлены победители.

Ежегодная всеукраинская премия FinAwards — это путь к признанию лидеров и инноваторов финансовой отрасли.

За звание лучших будут бороться финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрение и финтех-проекты, а также самые успешные и эффективные топ-менеджеры финансовых компаний. Всего победителей будут выбирать в 31 номинации, четыре из которых основаны в 2024 году.

Впервые победителями премии станут инфлюэнсеры FinTech рынка и инвестиционного рынка. Также появились две важные номинации — «Лучший YouTube-канал о финансах» и «Лучший Telegram-канал о финансах». Они очень важны, ведь имеют ответственную цель — повышать финансовую грамотность украинцев и распространяют актуальную информацию в сфере финансов.

Лучших будут выбирать среди Telegram-каналов:

  1. Цена государства https://t.me/costukraine

  2. @finstop https://t.me/finstop

  3. Wallet Pro https://t.me/walletproua

  4. Hugs.fund https://t.me/HugsFund

  5. TAB Finance https://t.me/tabfinance

  6. Бизничь | деньги | Инвестиции по https://t.me/+x8If6FnYHi02ZmQy

  7. Финансист | Бизнес и тренды https://t.me/+SRK8sSA0TZ05MTA0

  8. Vladyslav Svidloff https://t.me/svidloff

  9. ICU — инвестиции, капитал, Украина https://t.me/ICUkraine

  10. Bonds & Stocks Украина https://t.me/BondsStocksUA

  11. Филипп Олейник: Код финансовой свободы [Миллион за 7 лет] https://t.me/oleynik_invest

  12. Тарас Гук. Инвестиции, финансы, бизнес https://t.me/tarasguk

  13. Великанов читает https://t.me/knigivelikanova

  14. DOUBLETOP https://t.me/doubletop

  15. Iplan.ua https://t.me/iplanua

  16. Баллады Экономного Рыцаря https://t.me/ELytsar

Важную роль в популяризации достижений финансового рынка играют YouTube-каналы. Среди них за признание будут бороться:

  • Впали цели | GOALS on FIRE

  • Михаил Пацан

  • Wallet Pro

  • Больше Золотая

  • УкрИнвестКлуб

  • EXMO.com_UA 🇺🇦

  • Филипп Олейник: Код Финансовой Свободы

  • Monitor.Estate

  • Moncheri Girl

  • Taras Guk

  • Экономическая правда

  • DOUBLETOP

  • Финансовый портал «Минфин»

Как проголосовать

Чтобы проголосовать, необходимо перейти на сайт премии и выбрать нужную номинацию.

Важен каждый голос, ведь он может стать решающим для украинского финрынка. В этом году голосование демонстрирует рекордные показатели, свои голоса отдали более 35,5 тысячи пользователей. Голосование продлится до 17 марта.

Кроме того, все желающие смогут присоединиться к церемонии награждения победителей премии FinAwards 2024. На мероприятии посетителей будут ждать нетворкинг с лидерами финансовой отрасли, а также возможность познакомиться с новыми потенциальными клиентами или бизнес-партнерами. Специальными гостями вечера станет музыкальная группа Kozak System.

Премию FinAwards учредили сайты Minfin.com.ua и Finance.ua. Помогают с проведением мероприятия в этом году спонсоры — один из самых инновационных банков мира Приватбанк, удобный сервис онлайн кредитования Credit7, а также официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

Источник: Минфин
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