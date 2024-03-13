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13 марта 2024, 16:50 Читати українською

Ларри Эллисон стал богаче на $15 миллиардов после роста акций Oracle до рекордного уровня

Во вторник, 12 марта, основатель Oracle Ларри Эллисон получил $15 млрд прибыли после того, как акции его компании, занимающейся программным обеспечением, взлетели на 12% и закрылись на рекордном за последние 2 года уровне $127,54 за штуку. Об этом сообщает CNBC.

Во вторник, 12 марта, основатель Oracle Ларри Эллисон получил $15 млрд прибыли после того, как акции его компании, занимающейся программным обеспечением, взлетели на 12% и закрылись на рекордном за последние 2 года уровне $127,54 за штуку.
Фото: wikipedia.org

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Акции Oracle резко пошли вверх после того, как поставщик программного обеспечения сообщил о прибыли в третьем финансовом квартале, превзошедшем ожидания аналитиков. Доход в сегменте поддержки облачных услуг и лицензий компании вырос на 12%, превысив прогнозы.

За последний год акции Oracle подскочили на 52%, увеличив состояние Эллисона примерно на $50 млрд. Акции опередили индекс S&P 500, который за последние 12 месяцев вырос на 34%.

Эллисон, основавший Oracle в 1977 году, остается крупнейшим акционером компании с долей, оцененной примерно в $146 млрд после последнего роста акций. Он пятый самый богатый человек в мире, по версии Forbes.

В отличие от основателя Amazon Джеффа Безоса, Ларри Эллисон в последние годы не продавал акции своей компании. По данным FactSet, последней транзакцией Эллисона с акциями Oracle была покупка 7000 акций в 2022 году, и он не продавал ни одной с 2016 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года Джефф Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на $8,5 млрд. До этого он не продавал бумаги с 2021 года.

Источник: Минфин
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