НБУ оштрафовал Кредобанк

НБУ выписал штраф Кредобанку на 51 тысячу гривен за несвоевременную подачу отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Уплатить штраф банк обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

«Решение о применении меры влияния в банк принято по результатам безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступило в силу 11 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

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