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13 марта 2024, 14:53 Читати українською

Американские акции достигли рекорда вопреки росту инфляции в США

Американские акции выросли до нового рекордного уровня, несмотря на рост базового индекса потребительских цен в США выше ожидаемого, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

Американские акции выросли до нового рекордного уровня, несмотря на рост базового индекса потребительских цен в США выше ожидаемого, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРост акцийИндекс S&P 500 12 марта закрылся на уровне 5175,27 пункта (+1,12%).
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост акций

Индекс S&P 500 12 марта закрылся на уровне 5175,27 пункта (+1,12%). Вслед за американскими также выросли азиатские акции до максимума за семь месяцев, пишет Reuters.

Индекс потребительских цен в США, который не включает в себя продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0,4%: это немного выше оценок экономистов, отмечает Bloomberg.

При этом такие данные по инфляции мало что изменили в ожиданиях инвесторов на то, что Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок в этом году, даже если чиновники пока сохраняют более осторожную позицию.

Читайте: Инфляция в США в феврале неожиданно ускорилась до 3,2%

Росту S&P 500 12 марта способствовали акции технологических компаний, пишет Forbes. Акции Oracle Corp выросли на 12% благодаря росту доходов от облачных технологий. Бумаги Nvidia прибавили в стоимости 7,16%.

В то же время акции Boeing потеряли 4,29%: накануне стало известно о многочисленных нарушениях на производстве самолетов корпорации.

Источник: Минфин
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