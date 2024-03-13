Американские акции достигли рекорда вопреки росту инфляции в США

Американские акции выросли до нового рекордного уровня, несмотря на рост базового индекса потребительских цен в США выше ожидаемого, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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Рост акций

Индекс S&P 500 12 марта закрылся на уровне 5175,27 пункта (+1,12%). Вслед за американскими также выросли азиатские акции до максимума за семь месяцев, пишет Reuters.

Индекс потребительских цен в США, который не включает в себя продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0,4%: это немного выше оценок экономистов, отмечает Bloomberg.

При этом такие данные по инфляции мало что изменили в ожиданиях инвесторов на то, что Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок в этом году, даже если чиновники пока сохраняют более осторожную позицию.

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