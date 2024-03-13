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13 марта 2024, 10:14 Читати українською

Инфляция в США в феврале неожиданно ускорилась до 3,2%

Потребительские цены в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы повышения ускорились по сравнению с 3,1% в январе, сообщило министерство труда страны.

Потребительские цены в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года.
Фото:depositphotos

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Как изменились цены

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце снизились на 1,9% в годовом выражении после падения на 4,6% в январе. В том числе бензин подешевел на 3,9%.

Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,2% с 2,6%, новых автомобилей — до 0,4% с 0,7%, товаров медицинского назначения — до 2,9% с 3%.

При этом цены на одежду не изменились (после роста на 0,1% в январе), а стоимость подержанных автомобилей сократилась на 1,8% (-3,5%).

Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца. Темпы подъема стали максимальными за пять месяцев. В январе рост составлял 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении.

В январе повышение составило 0,4% и 3,9% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gucci
gucci
13 марта 2024, 11:07
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Американці брехуни і маніпулятори. Інфляція там значно вища, проте вона непомітна на фоні їхніх середніх зп і в десять разів переоцінених активів. А також того, що американці доволі закрита система — ти отримуєш ту інфу, яку тобі захочуть дати.
Інфляція — це панацея для них. Бо тоді ринки ще більше зростатимуть, а борг стане в 2 рази меншим — за рахунок тих дурнів. які тримамають свої заощадження в доларовому папері.
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