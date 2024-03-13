Команда Rakuten Viber узнала, изменяли ли украинцы работу за последний год и что, прежде всего, мотивировало бы к этому. Около половины респондентов (45%) не переходили на новое место и не планируют ничего менять, а стимулом для 59% опрошенных стало большее финансовое вознаграждение.
59% перешли бы на новое место за большее вознаграждение: что мотивирует украинцев сменить работу — опрос Viber
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Результаты опроса показали, что 45% украинцев работают на том же месте и не намерены ничего менять. В то же время 12% меняли работу: 8% по собственному желанию, а 4% из-за сокращения или закрытия компании. Еще 7% планируют сменить работу в будущем.
21% опрошенных не работали раньше: 20% и сейчас не работают, 1% нашли первую работу в этом году. Еще 12% работали раньше, но не работают сейчас. Кроме того, у 2% украинцев две или несколько работ, а 1% респондентов работают на фрилансе — проект по проекту.
На вопрос «Изменяли ли вы работу за последний год?» ответы распределились следующим образом:
- Нет, работаю в том же городе и не планирую ничего менять — 45%;
- Не работал/-ла и не работаю сейчас — 20%;
- Работал/а, но не работаю сейчас — 12%;
- Да, по собственному желанию — 8%;
- Работаю там же, но планирую сменить работу — 7%;
- Да, был вынужден/-на изменить из-за сокращения/закрытия компании — 4%;
- Устроился/-лась на еще одну работу, теперь работаю на двух/нескольких — 2%;
- Работаю полностью на фрилансе: проект по проекту — 1%;
- Не работал раньше, нашел первую работу в этом году — 1%.
Отдельно украинцев спросили, что, прежде всего, мотивирует их сменить работу. 59% перешли бы на новое место ради большего финансового вознаграждения, еще 15% привлекла бы близость к дому.
Меньшая нагрузка за то же вознаграждение станет стимулом для 10% респондентов. 7% украинцев сменили бы работу воплощения мечты: 2% перешли бы в желаемую компанию, даже на тех же условиях, а 5% — в другую сферу, в которую давно хотели.
Карьерный рост мотивирует на смену работы 3% опрошенных, интересные перспективы — 3%, лучший социальный пакет (оплачиваемый отпуск, страхование
Ответы на вопрос «Что, прежде всего, мотивирует вас сменить работу?» для респондентов, которые сейчас работают, распределились следующим образом:
- Большее финансовое вознаграждение — 59%;
- Близость к дому — 15%;
- Меньшая нагрузка за то же вознаграждение — 10%;
- Возможность работать в другой сфере, о которой давно мечтал — 5%;
- Карьерный рост: более высокая позиция, более широкие обязанности — 3%;
- Интересные перспективы на новой работе — 3%;
- Лучший социальный пакет: оплачиваемый отпуск, страхование
и т. п.— 3%;
- Работа в компании моей мечты, даже на тех же условиях — 2%.
Опрос
В анонимном опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 35 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Комментарии - 1
«Можливість працювати в іншій сфері, про яку давно мріяв/-ла — 5%" — дивно, що такий низький відсоток опитаних бажає змінити сферу діяльності.
«Карʼєрне зростання: вища позиція, ширші обовʼязки — 3%» — ще дивніше.
Люди просто хочуть робити те ж саме, але за більші гроші