59% перешли бы на новое место за большее вознаграждение: что мотивирует украинцев сменить работу — опрос Viber

Команда Rakuten Viber узнала, изменяли ли украинцы работу за последний год и что, прежде всего, мотивировало бы к этому. Около половины респондентов (45%) не переходили на новое место и не планируют ничего менять, а стимулом для 59% опрошенных стало большее финансовое вознаграждение.

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Результаты опроса показали, что 45% украинцев работают на том же месте и не намерены ничего менять. В то же время 12% меняли работу: 8% по собственному желанию, а 4% из-за сокращения или закрытия компании. Еще 7% планируют сменить работу в будущем.

21% опрошенных не работали раньше: 20% и сейчас не работают, 1% нашли первую работу в этом году. Еще 12% работали раньше, но не работают сейчас. Кроме того, у 2% украинцев две или несколько работ, а 1% респондентов работают на фрилансе — проект по проекту.

На вопрос «Изменяли ли вы работу за последний год?» ответы распределились следующим образом:

Нет, работаю в том же городе и не планирую ничего менять — 45%;

Не работал/-ла и не работаю сейчас — 20%;

Работал/а, но не работаю сейчас — 12%;

Да, по собственному желанию — 8%;

Работаю там же, но планирую сменить работу — 7%;

Да, был вынужден/-на изменить из-за сокращения/закрытия компании — 4%;

Устроился/-лась на еще одну работу, теперь работаю на двух/нескольких — 2%;

Работаю полностью на фрилансе: проект по проекту — 1%;

Не работал раньше, нашел первую работу в этом году — 1%.

Отдельно украинцев спросили, что, прежде всего, мотивирует их сменить работу. 59% перешли бы на новое место ради большего финансового вознаграждения, еще 15% привлекла бы близость к дому.

Меньшая нагрузка за то же вознаграждение станет стимулом для 10% респондентов. 7% украинцев сменили бы работу воплощения мечты: 2% перешли бы в желаемую компанию, даже на тех же условиях, а 5% — в другую сферу, в которую давно хотели.

Карьерный рост мотивирует на смену работы 3% опрошенных, интересные перспективы — 3%, лучший социальный пакет (оплачиваемый отпуск, страхование и т. п. ) — 3%.

Ответы на вопрос «Что, прежде всего, мотивирует вас сменить работу?» для респондентов, которые сейчас работают, распределились следующим образом:

Большее финансовое вознаграждение — 59%;

Близость к дому — 15%;

Меньшая нагрузка за то же вознаграждение — 10%;

Возможность работать в другой сфере, о которой давно мечтал — 5%;

Карьерный рост: более высокая позиция, более широкие обязанности — 3%;

Интересные перспективы на новой работе — 3%;

Лучший социальный пакет: оплачиваемый отпуск, страхование и т. п. — 3%;

— 3%; Работа в компании моей мечты, даже на тех же условиях — 2%.

Опрос

В анонимном опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 35 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.