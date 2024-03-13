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13 марта 2024, 11:46 Читати українською

Доверяют ли украинцы банкам и Фонду гарантирования во время войны — опрос

Большинство украинцев (64%) доверяют банкам. Этот показатель увеличился с 56% по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствует недавний опрос граждан, проведенный Фондом гарантирования вкладов при поддержке Проекта USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса» в декабре 2023 года.

Большинство украинцев (64%) доверяют банкам.

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«За два года полномасштабной войны ряд решений в банковском секторе сработали на усиление устойчивости системы гарантирования вкладов и способствовали сохранению доверия общества к банковской системе в целом. Несмотря на все препятствия, Фонд не останавливал гарантированных выплат и за эти два года выплатил вкладчикам около 9 млрд грн.

К тому же теперь возмещение можно получать дистанционно через «Дию». Результаты исследования показали нам, что мы выбрали правильное направление движения, украинцы доверяют банкам, объем вкладов растет", — сказала директор-распорядитель Фонда гарантирования Светлана Рекрут.

По данным исследования, о Фонде гарантирования вкладов физических лиц ранее слышали более половины опрошенных — 52%. Этот показатель увеличился на 18% по сравнению с 2021 годом. В то же время, о сумме гарантированного возмещения необходимо проводить информировать население.

В связи с введением военного положения из-за полномасштабного вторжения россии в Украину размер гарантированной суммы, возмещаемой Фондом, изменился.

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С апреля 2022 вступили в силу изменения в закон, которыми было установлено, что на время военного положения и три месяца после его завершения действуют стопроцентные гарантии по вкладам, а по истечении этого срока гарантированная сумма составит 600 тыс. грн.

Однако доля респондентов, правильно указавших гарантированную сумму на период военного положения, составляет 20%. Это значение меньше, чем в 2021 году — тогда свою осведомленность отметили 44% опрошенных.

Это можно объяснить существенными изменениями в условиях гарантирования, к 2022 году максимальная гарантированная сумма составила 200 тысяч. За это время вкладчики хорошо запомнили размер гарантированного возмещения, поскольку Фонд проводил информационные кампании, а также банки знакомили вкладчиков со справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц с указанием суммы гарантированного возмещения.

Источники информации о финансовых и банковских услугах

Среди источников информации о финансовых и банковских услугах, которым больше всего доверяют украинцы, интернет-ресурсы и информация непосредственно от банков. По сравнению с 2021 годом доля пользователей, доверяющих поступающей информации от банков возросла с 21% до 26%.

Опрос

В 2023 году опросы проводили социологическая группа Рейтинг среди 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих банковские счета, и/или потребители различных финансовых услуг.

Охват — все регионы Украины кроме временно оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, а также А Р Крым.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookseller
Bookseller
13 марта 2024, 12:10
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Я укрбанками не пользуюсь, их использует моя жена для кешбеков и скидок (это у нее хобби домохозяйки такое), и для обналичивания проданных биткоинов в наличные евро через кассу ПриватБанка (продаю битки за евро, и через zen эти евро перекидываю жене на евровую карту привата, потом она снимает в кассе). Этот всё что нужно нам от укрбанков.
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