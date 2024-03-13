Оценка Revolut упала из-за задержки получения банковской лицензии

Один из ключевых акционеров Revolut, американский венчурный инвестор TriplePoint Venture Growth, снизил оценку своей доли в компании на 18%. Это уже второе снижение за два года, всего на 30% с момента, когда Revolut стал самым дорогим финтехом Европы. Об этом пишет Yahoo Finance.

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Причиной называют задержку с получением британской банковской лицензии, которую Revolut ждет уже четыре года. Эта неопределенность заставляет инвесторов пересмотреть свои ожидания по поводу рентабельности компании.

Оценка Revolut сейчас составляет $23 млрд, что значительно меньше чем $28 млрд, оцененных год назад.

Другие инвесторы также теряют веру: в прошлом году Schroders и Molten Ventures снизили стоимость своих долей в Revolut на 46% и 54% соответственно.

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