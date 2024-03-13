У украинских компаний выросли транспортные расходы из-за забастовок на западной границе

Уже более четырех месяцев продолжаются забастовки на польско-украинской границе. Действия протестующих, препятствующие свободному движению грузов, создают дополнительные вызовы для бизнеса в Украине. 67% опрошенных топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации сообщили, что их бизнес ощутил на себе последствия забастовок на польско-украинских пунктах пропуска.

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Ущерб

По данным 36 участников специального опроса Ассоциации, общая совокупная сумма ущерба с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию — это почти 700 тыс. евро ущерба в среднем.

Стоимость логистики

Забастовки оказали существенное влияние на стоимость логистики:

98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции;

23% компаний сообщают о росте цен до 50%,

32% — рост на 50−75%,

25% — рост на 75−100%,

16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%.

Потери заказов

В то же время, более половины, а именно 57% опрошенных компаний потеряли заказ из-за блокирования границы. В среднем компании ощутили падение заказов на уровне 25%. К тому же забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса.

Следует отметить, что забастовки влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, принявших участие в опросе, 66% ведут экспортную деятельность и 91% производят импортные операции.

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Кроме прямых финансовых потерь, компании сообщают о негативном влиянии забастовок на текущие и будущие контракты компаний, вреде деловой репутации, создании угрозы продовольственному обеспечению, нарушению цепей поставок, росту цен и уменьшению конкурентоспособности, росту складских затрат и перегрузки складов, угрозе остановки производства и даже закрытия предприятий.

Опрос

В новости использованы данные опросов «Бизнес в условиях войны», участие в котором приняли 94 топ-менеджера членских компаний Ассоциации, и специальный опрос по экономическому влиянию стачек на бизнес, участие в котором приняли специалисты 44 членских компаний Ассоциации. Опрос проводился в период февраль-март 2024 года.