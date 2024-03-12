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12 марта 2024, 17:00 Читати українською

Гороховский, ставший предпринимателем года, изменил прописку из-за давления налоговой

Соучредитель monobank Олег Гороховский, по версии Forbes, был признан предпринимателем года, решил сменить прописку из-за постоянного давления налоговой. Об этом он написал в соцсетях, в частности, на своей странице в Telegram.

Соучредитель monobank Олег Гороховский, по версии Forbes, был признан предпринимателем года, решил сменить прописку из-за постоянного давления налоговой.

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Гороховский рассказал, что является одним из крупнейших налогоплательщиков в своей области и налоговая служба очень упорно следит за его деятельностью.

«Всю жизнь я платил налоги в Днепре, это мой родной город, и даже когда переехал в Киев, я не менял прописку и платил десятки миллионов гривен НДФЛ в год в Днепре. За это время, как и принято в наших широтах, я не получил ничего кроме пристального внимания налогового к моей отчетности и желания найти, что же я скрываю», — написал соучредитель monobank.

По словам бизнесмена, после того, как налоговики направили ему новый запрос на объяснение дохода 70800 гривен, который он задекларировал как доход на остаток средств на счете в Interactive brokers и по которому был уплачен НДФЛ — 13000 грн, Гороховский решил сменить прописку.

По словам предпринимателя, глава Николаевской ОГА, Виталий Ким, лично предложил ему прописаться в Николаеве: «У нас фронтовой регион, бизнесу тяжело, налогов собираем мало, давай к нам в Николаев, плати налоги у нас, мы тебя будем на руках носить», — сказал Ким.

После этого Гороховский арендовал квартиру в Николаеве и прописался в этом городе.

К теме: Гетманцев и другие депутаты предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса»

Источник: Минфин
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