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12 марта 2024, 14:14 Читати українською

Гетманцев и другие депутаты предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса»

В Верховной Раде предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса» — перечень добросовестных налогоплательщиков, которых при соблюдении законодательства будут меньше проверять. Об этом в Telegram написал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

В Верховной Раде предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса» — перечень добросовестных налогоплательщиков, которых при соблюдении законодательства будут меньше проверять.

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«Вместе с коллегами разработали законопроект о клубе белого бизнеса. Суть в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально», — написал Гетманцев.

Ведением перечня будет заниматься Государственная налоговая служба, информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.

Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

  • мораторий на документальные проверки;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — пять календарных дней;
  • индивидуальные налоговые консультации в течение пяти календарных дней;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
  • налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у органа контроля налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 марта 2024, 15:26
#
По чім квиток до такого клубу?
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Spok
Spok
12 марта 2024, 15:27
#
Можливо, краще було б почати з ліквідації клубу «чорних крадіїв при владі»?
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0
vfp
vfp
12 марта 2024, 15:58
#
Щось схоже було при азірові
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 марта 2024, 17:05
#
После такого как у белого бизнеса всех сотрудников мужского пола забрали он или закрылся или стал серым
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