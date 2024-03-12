В Верховной Раде предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса» — перечень добросовестных налогоплательщиков, которых при соблюдении законодательства будут меньше проверять. Об этом в Telegram написал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Гетманцев и другие депутаты предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса»
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«Вместе с коллегами разработали законопроект о клубе белого бизнеса. Суть в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально», — написал Гетманцев.
Ведением перечня будет заниматься Государственная налоговая служба, информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.
Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:
- мораторий на документальные проверки;
- сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — пять календарных дней;
- индивидуальные налоговые консультации в течение пяти календарных дней;
- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
- налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у органа контроля налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
Источник: Минфин
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