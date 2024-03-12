Гетманцев и другие депутаты предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса»

В Верховной Раде предлагают создать в Украине «клуб белого бизнеса» — перечень добросовестных налогоплательщиков, которых при соблюдении законодательства будут меньше проверять. Об этом в Telegram написал глава налогового комитета Даниил Гетманцев .

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«Вместе с коллегами разработали законопроект о клубе белого бизнеса. Суть в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зп, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально», — написал Гетманцев.

Ведением перечня будет заниматься Государственная налоговая служба, информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.

Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества: