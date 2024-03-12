В феврале криптовалютный рынок почувствовал сильный импульс роста — обзор Binance Research

По итогам месяца общая рыночная капитализация выросла на 40%, такого роста не произошло с октября 2021 года. Кроме того, чистый приток спотовых BTC ETF в феврале составил более $4,9 млрд, а отток Grayscale по сравнению с январем существенно снизился.

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В целом запуск спотовых BTC ETF оказался огромным успехом и продолжает привлекать капитал на крипторынок.

Все десять лучших криптовалют демонстрировали положительную ценовую динамику в феврале, отражая сильный восходящий тренд рынка. DOGE, BTC и ETH возглавляли список с месячным приростом на 46,0%, 45,5% и 44,5% соответственно.

Повышение эффективности DOGE, вероятно, было усилено растущим спекулятивным интересом в бычьих условиях рынка, что способствовало мем-монетам, при этом другие популярные монеты, такие как SHIB, BONK, PEPE и WIF, также отметились значительными ценовыми ростами.

Сильные потоки инвестиций в ETF являлись ключевыми драйверами цены BTC. ETH также показал сильные результаты в феврале, хотя он все еще на 44% удален от своего исторического максимума.

8 марта 2024 Международный женский день отметили под лозунгом «Инвестируйте в женщин — ускоряйте прогресс». Пока женщины составляют примерно 37% от общего количества владельцев криптовалют. Цифра еще низкая по сравнению с мужчинами, но еще в 2021 году показатель составлял 21%.

В преддверии выдающейся даты для женского сообщества Binance опубликовала результаты опроса, иллюстрирующего динамичный рост интереса к криптовалюте и блокчейне среди украинских женщин. Почти половина участниц (45%) считают себя новичками в мире криптовалютами, однако они усердно учатся и стремятся стать полноценными участницами перспективной отрасли.

EigenLayer, примитив повторную ставку на Ethereum, недавно показал взрывной рост TVL — более 800% с начала года. EigenLayer применил поэтапный подход к запуску, включая три этапа и переставляя ограничения депозитов. Последним увеличением депозитного лимита были временно упразднены все лимиты с 5 по 9 февраля, при этом TVL повысился более чем на 180%.

Важными для роста EigenLaye были протоколы ликвидных повторных ставок, позволяющие пользователям участвовать в повторных ставках, сохраняя ликвидность с помощью токена. Эти протоколы выросли более чем на 300% в феврале, с $1 млрд у TVL до более чем $5 млрд.

Фонд Uniswap предложил обновить систему управления по распределению платы за протокол между стейкерами и делегаторами UNI. Целью предложения является стимулирование активного делегирования и более вовлеченного управленческого сообщества.

Поскольку Uniswap регулярно зарабатывает более $50 млн в месяц, это может быть достаточно значительным источником прибыли для стейкеров в зависимости от особенностей соглашения о распределении вознаграждения.

С момента своего публичного запуска 19 февраля USDe Ethena стал свидетелем быстрого притока капитала, его предложение резко возросло до более чем $565 млн, а его база пользователей выросла до более чем 31 тысячи.

Чрезвычайный рост USDe можно объяснить двумя ключевыми факторами: запуском программы начисления баллов Shards и, что более важно, привлекательностью высокой рекламируемой доходности.