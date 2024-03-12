В феврале криптовалютный рынок почувствовал сильный импульс роста — обзор Binance Research

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2024, 19:27 Читати українською

В феврале криптовалютный рынок почувствовал сильный импульс роста — обзор Binance Research

По итогам месяца общая рыночная капитализация выросла на 40%, такого роста не произошло с октября 2021 года. Кроме того, чистый приток спотовых BTC ETF в феврале составил более $4,9 млрд, а отток Grayscale по сравнению с январем существенно снизился.

По итогам месяца общая рыночная капитализация выросла на 40%, такого роста не произошло с октября 2021 года.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В целом запуск спотовых BTC ETF оказался огромным успехом и продолжает привлекать капитал на крипторынок.

Все десять лучших криптовалют демонстрировали положительную ценовую динамику в феврале, отражая сильный восходящий тренд рынка. DOGE, BTC и ETH возглавляли список с месячным приростом на 46,0%, 45,5% и 44,5% соответственно.

Повышение эффективности DOGE, вероятно, было усилено растущим спекулятивным интересом в бычьих условиях рынка, что способствовало мем-монетам, при этом другие популярные монеты, такие как SHIB, BONK, PEPE и WIF, также отметились значительными ценовыми ростами.

Сильные потоки инвестиций в ETF являлись ключевыми драйверами цены BTC. ETH также показал сильные результаты в феврале, хотя он все еще на 44% удален от своего исторического максимума.

8 марта 2024 Международный женский день отметили под лозунгом «Инвестируйте в женщин — ускоряйте прогресс». Пока женщины составляют примерно 37% от общего количества владельцев криптовалют. Цифра еще низкая по сравнению с мужчинами, но еще в 2021 году показатель составлял 21%.

В преддверии выдающейся даты для женского сообщества Binance опубликовала результаты опроса, иллюстрирующего динамичный рост интереса к криптовалюте и блокчейне среди украинских женщин. Почти половина участниц (45%) считают себя новичками в мире криптовалютами, однако они усердно учатся и стремятся стать полноценными участницами перспективной отрасли.

EigenLayer, примитив повторную ставку на Ethereum, недавно показал взрывной рост TVL — более 800% с начала года. EigenLayer применил поэтапный подход к запуску, включая три этапа и переставляя ограничения депозитов. Последним увеличением депозитного лимита были временно упразднены все лимиты с 5 по 9 февраля, при этом TVL повысился более чем на 180%.

Важными для роста EigenLaye были протоколы ликвидных повторных ставок, позволяющие пользователям участвовать в повторных ставках, сохраняя ликвидность с помощью токена. Эти протоколы выросли более чем на 300% в феврале, с $1 млрд у TVL до более чем $5 млрд.

Фонд Uniswap предложил обновить систему управления по распределению платы за протокол между стейкерами и делегаторами UNI. Целью предложения является стимулирование активного делегирования и более вовлеченного управленческого сообщества.

Поскольку Uniswap регулярно зарабатывает более $50 млн в месяц, это может быть достаточно значительным источником прибыли для стейкеров в зависимости от особенностей соглашения о распределении вознаграждения.

С момента своего публичного запуска 19 февраля USDe Ethena стал свидетелем быстрого притока капитала, его предложение резко возросло до более чем $565 млн, а его база пользователей выросла до более чем 31 тысячи.

Чрезвычайный рост USDe можно объяснить двумя ключевыми факторами: запуском программы начисления баллов Shards и, что более важно, привлекательностью высокой рекламируемой доходности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами