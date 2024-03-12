Инвесткомпания BlackRock сократила свою долю в Polymetal до 4%

Американская инвестиционная компания BlackRock сократила свою долю в золотодобытчике Polymetal с 7,44% до 4,01%, говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Polymetal 12 марта. Согласно тексту уведомления, акции были проданы на рынке 4 марта по цене $3,8 за ценную бумагу.

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Что известно

BlackRock был вторым крупнейшим акционером Polymetal: инвесткомпании принадлежала самая большая доля акций, находящихся в свободном обращении, сказано в сообщении компании от 11 марта.

Крупнейшим акционером золотодобытчика является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%).

В конце января стало известно, что структура фонда Mercury Investments International получила эту долю от группы ИСТ Александра Несиса (61-е место рейтинга Forbes, состояние $2,1 млрд) и партнеров, сумма сделки не разглашалась.

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О заключении соглашения о сделке стало известно в феврале этого года. АО «Полиметалл» было оценено в $3,69 млрд, включая $2,21 млрд чистого долга, сообщили в Polymetal.