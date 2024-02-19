Polymetal International продает российские активы за $3,7 миллиарда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 февраля 2024, 16:20 Читати українською

Polymetal International продает российские активы за $3,7 миллиарда

Производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму $3,69 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Производитель драгоценных металлов Polymetal International согласился продать свои российские активы Mangazeya Plus в рамках сделки на сумму $3,69 млрд.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Polymetal International пытался продать свои российские активы, попавшие под санкции США в 2023 году в ответ на российскую войну против Украины.

В августе 2023 года компания сменила регистрацию с Джерси (Британские острова) на Казахстан и получила листинг на Астанинской международной бирже для облегчения продажи.

Согласно соглашению, Polymetal International продает свой российский бизнес компании Mangazeya Plus, входящей в состав Mangazeya Mining российского бизнесмена Сергея Янчукова.

$2,21 млрд с $3,69 млрд (общей суммы) — чистый долг российского подразделения «Полиметалл».

Согласованная сумма включает средства в размере $1,48 млрд, из которых $1,43 млрд — это дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения продажи.

Дополнительные $50 млн будут выплачены компании по завершении сделки.

Polymetal International, которая останется вторым по величине производителем золота в Казахстане после завершения соглашения, заявила, что намерена использовать $1,15 млрд из полученных дивидендов для погашения внутригрупповой задолженности.

Все платежи будут произведены в российских рублях через финансовые учреждения, не находящиеся под санкциями. Соглашение требует одобрения акционеров.

Янчуков заявил, что российский бизнес продолжит работу в обычном режиме и что управленческая команда во главе с генеральным директором Сергеем Черкашиным будет сохранена.

Компания рассчитывает получить $300 млн после уплаты налогов от сделки, часть из которых он намерен потратить на развитие проекта Ertis POX в Казахстане.

Polymetal International входит в топ-5 компаний-производителей серебра и топ-10 производителей золота в мире. Компания котируется на Астанинской международной и Московской фондовой бирже.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами