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12 марта 2024, 15:32 Читати українською

Евросоюз одобрил на второй срок Георгиеву в должности главы МВФ

Министры финансов Евросоюза поддерживают Кристалину Георгиеву на второй пятилетний срок в должности главы Международного валютного фонда. Традиционно квота главы МВФ принадлежит Европе. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, сообщает Bloomberg.

Министры финансов Евросоюза поддерживают Кристалину Георгиеву на второй пятилетний срок в должности главы Международного валютного фонда.

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Что известно

Поддержка была единогласна среди стран-членов ЕС, сообщил он журналистам в Брюсселе.

«В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность возглавить МВФ на второй срок, если у нее будет достаточная поддержка среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские государства-члены фактически выразили такую поддержку», — сказал он.

Читайте: Кристалину Георгиеву могут повторно избрать на должность главы МВФ — СМИ

Текущий пятилетний срок полномочий Георгиевой истекает в сентябре. Решение выглядело вероятным после того, как финансовые руководители двух крупнейших экономик блока — Германии и Франции — выразили свою поддержку.

«Я думаю, что Кристалина продемонстрировала сильное лидерство в последние несколько лет, особенно во время беспрецедентных кризисов, и что она также оказывала поддержку всем членам», — сказал Ван Петегем.

Напомним

Директор-распорядитель МВФ официально назначается Советом директоров учреждения, состоящего из 24 человек. Европейцы обычно выбирают главу МВФ, а США могут решать, кто возглавит Всемирный банк. Оба учреждения базируются в Вашингтоне.

Источник: Минфин
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