Евросоюз одобрил на второй срок Георгиеву в должности главы МВФ

Что известно

Поддержка была единогласна среди стран-членов ЕС, сообщил он журналистам в Брюсселе.

«В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность возглавить МВФ на второй срок, если у нее будет достаточная поддержка среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские государства-члены фактически выразили такую поддержку», — сказал он.

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Текущий пятилетний срок полномочий Георгиевой истекает в сентябре. Решение выглядело вероятным после того, как финансовые руководители двух крупнейших экономик блока — Германии и Франции — выразили свою поддержку.

«Я думаю, что Кристалина продемонстрировала сильное лидерство в последние несколько лет, особенно во время беспрецедентных кризисов, и что она также оказывала поддержку всем членам», — сказал Ван Петегем.

Напомним

Директор-распорядитель МВФ официально назначается Советом директоров учреждения, состоящего из 24 человек. Европейцы обычно выбирают главу МВФ, а США могут решать, кто возглавит Всемирный банк. Оба учреждения базируются в Вашингтоне.