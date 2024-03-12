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12 марта 2024, 11:58 Читати українською

Миллиардер Бобби Котик заинтересован в покупке TikTok

Эксглава компании Activision Blizzard, миллиардер Бобби Котик заинтересовался покупкой TikTok, который могут продать китайские владельцы по требованию властей США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Эксглава компании Activision Blizzard, миллиардер Бобби Котик заинтересовался покупкой TikTok, который могут продать китайские владельцы по требованию властей США.

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Палата представителей США рассмотрит законопроект, который заставит китайскую компанию ByteDance продать TikTok, чтобы сервис мог продолжить работу в стране. Если откажется — столкнется с блокировкой.

Если закон получит все необходимые одобрения, включая президентское, компании дадут более пяти месяцев, чтобы выполнить требование. Оценка TikTok, вероятнее всего, составит «сотни миллионов долларов».

По данным газеты, вероятность принятия поправок высока.

По данным источника WSJ, бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик, в частности, выразил интерес к покупке TikTok соучредителю ByteDance Чжан Имину.

Котик ищет потенциальных инвестиционных партнеров и озвучил идею сразу группе собеседников, среди которых был и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Если бы Котику удалось привлечь инвестиции, OpenAI могла использовать данные TikTok для обучения своих ИИ-моделей, отмечает издание.

К теме: В США запретят TikTok, если его владелец от него не откажется

Источник: Минфин
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