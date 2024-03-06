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6 марта 2024, 13:55 Читати українською

В США запретят TikTok, если его владелец от него не откажется

Двухпартийная группа законодателей США представила закон, который даст китайской ByteDance примерно шесть месяцев в отказ от приложения TikTok, или же его запретят, пытаясь решать проблему национальной безопасности относительно его собственности в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Двухпартийная группа законодателей США представила закон, который даст китайской ByteDance примерно шесть месяцев в отказ от приложения TikTok, или же его запретят, пытаясь решать проблему национальной безопасности относительно его собственности в Китае.

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Законопроект является первым значительным шагом почти за год, направленным на запрет или принуждение ByteDance отказаться от популярного приложения после того, как сенатский закон о его запрете застопорился в Конгрессе из-за сильного лоббирования со стороны TikTok.

«Порвите с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям. Самый главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиа-платформу в Соединенных Штатах», — сказал глава республиканского комитета Палаты представителей Майк Галлахер.

Законопроект дает ByteDance 165 дней, чтобы отказаться от TikTok, которым пользуются более 170 миллионов американцев, или он станет незаконным для магазинов приложений, которыми управляет Apple, Google, чтобы предлагать TikTok или предоставлять услуги веб-хостинга для приложений, контролируемых ByteDance.

Законопроект не предусматривает никаких принудительных мер в отношении отдельных пользователей приложения.

В ByteDance заявили, что этот законопроект является прямым запретом TikTok, как бы авторы ни пытались это замаскировать.

Читайте также: Владелец TikTok предлагает выкупить акции у инвесторов по цене ниже в прошлом году

Источник: Минфин
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