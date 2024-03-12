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12 марта 2024, 10:46 Читати українською

В бюджете на 2025 год США запланировали для Украины $482 млн

11 марта Белый дом опубликовал бюджетный запрос президента США Джо Байдена на 2025 финансовый год, в котором заложено $1,5 миллиарда на противодействие агрессии Кремля и, в частности, $482 миллиона в помощь Украине. Об этом сообщили в Государственном департаменте.

11 марта Белый дом опубликовал бюджетный запрос президента США Джо Байдена на 2025 финансовый год, в котором заложено $1,5 миллиарда на противодействие агрессии Кремля и, в частности, $482 миллиона в помощь Украине.
Фото:depositphotos

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В Белом доме считают, что эта сумма поможет восстановить экономику, укрепить устойчивость и способность Украины защищаться от полномасштабного вторжения россии, а также обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.

Согласно сообщению, 482 миллиона планируется распределить следующим образом:

  • $250 миллионов на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов.
  • $95 миллионов в помощь сектору безопасности для FMF для немедленной и среднесрочной возможности помочь Украине победить в войне против российской агрессии.
  • $71 миллион на программы здравоохранения.
  • $66 миллионов на другие виды помощи в области безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

«Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут», — подчеркнул Байден.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
12 марта 2024, 10:53
#
А на 2026-й буде вже 482 ТИСЯЧІ:)
+
+15
Tido oss
Tido oss
12 марта 2024, 11:22
#
Ахаххахахахах
+
0
bonv
bonv
12 марта 2024, 11:18
#
Поки що одні бла-бла-бла без фінансової допомоги…
+
0
Exba
Exba
12 марта 2024, 11:57
#
Шелленберг дал Штирлицу наводку. «Немного, зато в валюте», — подумал Штирлиц, пряча в карман рейхсмарки
+
0
bonv
bonv
12 марта 2024, 12:07
#
Загальна сума, яку адміністрація Байдена запросила у Конгресу до бюджету Пентагону на 2025 фінансовий рік, складає майже 849,8 млрд доларів: це на 10 млрд доларів менше, ніж у минулому році.
З цієї суми 167,5 млрд доларів підуть на фінансування закупівель озброєнь, 143,2 млрд доларів — на дослідження та розробки, а ще 339,6 млрд доларів — на проведення операцій та забезпечення.
262,6 млрд доларів хочуть направити на потреби Повітряних сил США, 257,6 млрд доларів — на потреби Військово-морських сил, а ще 185,5 млрд доларів виділять сухопутним військам.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
12 марта 2024, 13:03
#
Практично НОЛЬ! і при цьому Україну страшать якимось там тримпом, бо він ніби-то дасть Україні також НОЛЬ…
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