11 марта Белый дом опубликовал бюджетный запрос президента США Джо Байдена на 2025 финансовый год, в котором заложено $1,5 миллиарда на противодействие агрессии Кремля и, в частности, $482 миллиона в помощь Украине. Об этом сообщили в Государственном департаменте.
В бюджете на 2025 год США запланировали для Украины $482 млн
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В Белом доме считают, что эта сумма поможет восстановить экономику, укрепить устойчивость и способность Украины защищаться от полномасштабного вторжения россии, а также обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.
Согласно сообщению, 482 миллиона планируется распределить следующим образом:
- $250 миллионов на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов.
- $95 миллионов в помощь сектору безопасности для FMF для немедленной и среднесрочной возможности помочь Украине победить в войне против российской агрессии.
- $71 миллион на программы здравоохранения.
- $66 миллионов на другие виды помощи в области безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.
«Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут», — подчеркнул Байден.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 6
З цієї суми 167,5 млрд доларів підуть на фінансування закупівель озброєнь, 143,2 млрд доларів — на дослідження та розробки, а ще 339,6 млрд доларів — на проведення операцій та забезпечення.
262,6 млрд доларів хочуть направити на потреби Повітряних сил США, 257,6 млрд доларів — на потреби Військово-морських сил, а ще 185,5 млрд доларів виділять сухопутним військам.