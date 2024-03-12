В бюджете на 2025 год США запланировали для Украины $482 млн

11 марта Белый дом опубликовал бюджетный запрос президента США Джо Байдена на 2025 финансовый год, в котором заложено $1,5 миллиарда на противодействие агрессии Кремля и, в частности, $482 миллиона в помощь Украине. Об этом сообщили в Государственном департаменте.

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В Белом доме считают, что эта сумма поможет восстановить экономику, укрепить устойчивость и способность Украины защищаться от полномасштабного вторжения россии, а также обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.

Согласно сообщению, 482 миллиона планируется распределить следующим образом:

$250 миллионов на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов.

$95 миллионов в помощь сектору безопасности для FMF для немедленной и среднесрочной возможности помочь Украине победить в войне против российской агрессии.

$71 миллион на программы здравоохранения.

$66 миллионов на другие виды помощи в области безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

«Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут», — подчеркнул Байден.