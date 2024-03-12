США в шестой раз подряд стали лидером в мировой добыче нефти

Добыча сырой нефти в США лидирует в мировой добыче шестой год подряд с рекордным средним объемом 12,9 млн баррелей в день. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на сообщение Управления энергетической информации (EIA).

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Новый рекорд США

В декабре добыча сырой нефти в США достигла нового месячного рекорда — более 13,3 млн баррелей в сутки.

Согласно международной энергетической статистике, за последние шесть лет подряд Соединенные Штаты производили больше сырой нефти, чем любая другая страна.

EIA утверждает, что маловероятно, что рекорд будет побит другой страной в ближайшее время.

По данным ЭИА, после достижения пика в 9,6 млн баррелей в сутки в 1970 году годовая добыча сырой нефти в США стабилизировалась, а затем в целом снижалась в течение десятилетий до минимума в 5 млн баррелей в сутки в 2008 году.

Добыча сырой нефти в США снова начала расти в 2009 году, поскольку производители все чаще применяются методы гидроразрыва пласта и горизонтального бурения, и с тех пор их объем неуклонно растет.

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Единственным исключением из роста добычи в США с 2009 года были 2020 и 2021 годы, когда спрос и цены снизились из-за экономических последствий пандемии COVID-19.

В 2023 году на долю США, россии и Саудовской Аравии вместе пришлось 40% (32,8 млн баррелей в сутки) мировой добычи нефти.