Возвращение H&M: Украинцы в магазинах потратили почти 242 млн грн

Выручка сети магазинов одежды, аксессуаров и товаров для дома H&M достигла 241,8 млн грн, свидетельствуют данные YouControl за 2023 год. Это результаты менее чем через два месяца работы, пишет Forbes.ua.

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Возврат бренда

Выручка H&M от реализации продукции достигла 241,8 млн грн от работы семи магазинов, которые открылись в Украине в 2023 году.

Прочие операционные доходы ритейлера составили 64,5 млн грн.

Чистый финансовый результат компании в 2023 году в Украине — 22 млн грн.

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Напомним

Компания H&M возобновила работу в Украине в ноябре 2023 года. Постепенно она открыла семь магазинов.

Первые торговые локации сети начали работать в ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park в Киеве 9 ноября 2023 года.