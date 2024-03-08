Zara, Bershka и другие бренды испанской компании Inditex возвращаются в Украину

Бренды испанской компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — возвращаются в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Отмечается, что работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок из-за начала полномасштабного вторжения России, вели еще с 2022 года. Возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других.

«Возврат крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, укрепляет доверие международного бизнеса и инвесторов в наше государство и его победу», — отметили в МИД.

Напомним

«Минфин» писал, что Inditex готовится вновь открыть свои магазины в Украине в начале апреля 2024 года.