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11 марта 2024, 18:10 Читати українською

Польские фермеры блокируют пять направлений на границе. В очередях около 1700 грузовиков

По состоянию на 11 марта польские фермеры продолжают блокировать польско-украинскую границу по пяти направлениям. В настоящее время в очередях стоят 1700 грузовых транспортных средств. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Укринформ.

По состоянию на 11 марта польские фермеры продолжают блокировать польско-украинскую границу по пяти направлениям.
Фото:korrespondent.net

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Ситуация на границе

«По состоянию на данный момент польскими фермерами блокируется пять направлений. В ночь с 8 на 9 марта польские фермеры прекратили блокировку направления ЧП «Краковец-Корчевая», поэтому видим интенсивность движения именно по этому пункту пропуска… Но, конечно, и в этом направлении очередь остается. По состоянию на утро это около 600 грузовиков… По пяти направлениям, где блокировка движения продолжается или усложняется движение для грузовых средств, в очередях по состоянию на утро где-то 1700 грузовиков. Больше всего — напротив ЧП «Ягодин», — сообщил Демченко.

Он добавил, что по-прежнему польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие из Украины в Польшу, через 2 пункта пропуска — «Ягодин» и «Шегини». По этим направлениям они пропускают достаточно небольшое количество грузовиков из Польши в Украину.

«К примеру, за прошедшие сутки в направлении ЧП „Ягодин“ — это 40 грузовых транспортных средств, а в направлении „Шегини“ — около 30 грузовиков. Сегодня утром от польских пограничников мы получили информацию, что протестующие решили не пропускать вообще грузовые транспортные средства в направлении ЧП „Угринов“. Речь идет о тех грузовых транспортных средствах, которые следуют из Украины в Польшу», — отметил спикер.

Блокировка границ

С 11 марта польские протестующие не пропускают грузовики через пункт пропуска «Угринов» в направлении Польши. На выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля каждый час.

Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска «Корчева-Краковец».

На направлении пунктов пропуска «Дорогуск-Ягодин», «Зосин-Устилуг», «Долгобычув-Угринов», «Гребенное — Рава-Русская», «Медика-Шегини» ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается. Движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
11 марта 2024, 19:19
#
Шо інших шляхів не має? чи настільки все по… ?
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