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11 марта 2024, 14:52 Читати українською

Украинцы смогут использовать «Дию» в качестве цифрового кошелька в ЕС — министр

В ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться к апрелю 2025 года. Об этом в фейсбуке написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI).

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Что известно

По словам Федорова, Украина — единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в формировании будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры принимает участие в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие «Дии».

«Украинский цифровой кошелек — это „Дия“. После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там Дию, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине. С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты», — отмечает министр.

Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна обнародовать унифицированные требования для кошельков EUDI. «Дия» реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача — достичь признания в ЕС.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
11 марта 2024, 15:31
#
Штрафи і пені, плюс податки та відосики про все добре і гірше ж точно не буде © телемарафон…
Зе-влада очолила антирейтинг якості життя українців.
+
0
mlp711141
mlp711141
11 марта 2024, 15:47
#
Ну, а потом будут блокировать в «дії» свойства кошелька вместе с банковскими счетами «неугодным», уклонистам и другим, кого сочтут нужным. И ни авторизации, ни чего другого…
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