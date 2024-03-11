Украинцы смогут использовать «Дию» в качестве цифрового кошелька в ЕС — министр

В ЕС проголосовали за создание Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI). Государства-участники консорциума POTENTIAL должны представить свои национальные кошельки ЕС в течение двух лет, а тестирование прототипов должно завершиться к апрелю 2025 года. Об этом в фейсбуке написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам Федорова, Украина — единственная страна в составе консорциума, которая пока не является членом ЕС, но уже активно участвует в формировании будущей электронной идентификации в ЕС. Команда Минцифры принимает участие в пилотном проекте ЕС, где будут тестировать трансграничное взаимодействие «Дии».

«Украинский цифровой кошелек — это „Дия“. После запуска пилота в ЕС украинцы смогут использовать там Дию, а европейцы — свои цифровые кошельки в Украине. С цифровым кошельком можно будет онлайн удобно и безопасно открывать банковский счет, иметь постоянный доступ к водительским удостоверениям телефоне, пользоваться электронной подписью и получать электронные медицинские рецепты», — отмечает министр.

Еврокомиссия до конца первого квартала этого года должна обнародовать унифицированные требования для кошельков EUDI. «Дия» реализовала большинство функций EUDI задолго до презентации предложения Еврокомиссии. Следующая задача — достичь признания в ЕС.