JPMorgan: биткоин не сравнится с золотом в портфелях инвесторов

Аналитики JPMorgan полагают, что первая криптовалюта не сможет сравниться с золотом по номинальному объему в инвестпортфелях. Биткоин ранее превзошел драгоценный металл по количеству средств в портфелях с поправкой на волатильность. Об этом пишет The Block.

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Аналитики выразили уверенность, что по номинальному количеству средств паритета ждать не стоит. В качестве главной причины указывают фактор риска, который, по мнению представителей компании, часто недооценивают СМИ и криптосообщество.

В JPMorgan полагают, что инвесторы внимательно относятся к этому аспекту. Волатильность биткоина примерно в 3,7 раза выше, чем аналогичный показатель у золота. Таким образом, спотовые биткоин-ETF никогда не смогут собрать капитал, сравнимый по объему с инвестиционными продуктами на базе золота, заявили эксперты.

Для достижения упомянутого результата рыночная капитализация первой криптовалюты должна превысить $3,3 трлн, подчеркнули в JPMorgan. Именно такой объем золота используется в инвестиционных целях, утверждают в компании.

В то же время аналитики признают ощутимый рост спотовых биткоин-ETF. По их мнению, через два или три года объем капитала под управлением этих криптофондов вырастет до $62 млрд. В своих подсчетах они использовали золото в качестве эталона и учитывали индекс волатильности первой криптовалюты.