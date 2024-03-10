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10 марта 2024, 14:02 Читати українською

В Украине нет дефицита в энергосистеме — министерство

Несмотря на то, что россия систематически пытается уничтожить украинскую энергосистему и продолжает обстрелы критической инфраструктуры, в Украине нет дефицита в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Несмотря на то, что россия систематически пытается уничтожить украинскую энергосистему и продолжает обстрелы критической инфраструктуры, в Украине нет дефицита в энергосистеме.

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На Одесской ТЭЦ из-за технологических нарушений отключалось оборудование, в результате чего краткосрочно обесточивались бытовые потребители г. Одесса, местная инфраструктура. Оборудование включено в работу, все потребители заживлены.

В резерве — 15 блоков и 2 корпуса ТЭС, которые будут задействованы в случае необходимости. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

На высоковольтной подстанции 330 кВ во Львовской области из-за повреждений отключалось оборудование. Без обесточенных потребителей. В течение дня оборудование было возвращено в работу.

Во время оперативных переключений отключалась воздушная линия 330 кВ на Днепропетровщине, которая была заживлена в течение получаса.

В Харьковской и Кировоградской области из-за повреждений в сетях краткосрочно отключались высоковольтные линии 330 кВ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
10 марта 2024, 14:59
#
Добре що пройшли зиму практично без відключень.
+
+15
TAN72
TAN72
10 марта 2024, 15:51
#
Но МВФ требует поднятия тарифа 😂
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