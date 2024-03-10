НБУ сократил продажу валюты почти до годового минимума

Чистая продажа долларов Национальным банком уменьшилась до $133,69 млн против $291,3 млн неделей ранее. Это самый низкий показатель за 11 месяцев. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Продажа валюты сократилась более чем вдвое: с $320,9 млн до $156,8 млн, тогда как покупка хоть и сократилась с прошлой недели на $6,5 млн, но осталась на сравнительно высоком уровне — $23,11 млн.

Официальный курс по итогам недели укрепился на 1 копейку — до $38,1410 грн/$1.

На наличном рынке курс гривны суммарно за неделю немного повысился — с 38,59 грн/$1 до $38,53 грн/$1.

Как сообщалось, по итогам февраля чистая продажа НБУ снизилась до $1,5 млрд с $2,53 млрд в январе, $3,55 млрд в декабре и $2,45 млрд в ноябре.

Однако в феврале внешняя поддержка составила лишь около $0,8 млрд, поэтому международные резервы снизились на 3,8% или на $1,47 млрд — до $37,05 млрд после того, как в январе они упали на 4,9%, или на $1,98 млрд. грн.

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