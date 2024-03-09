Климатические финтех-стартапы чаще привлекают венчурное финансирование — исследование

Согласно новым данным CommerzVentures, венчурного фонда, основанного немецким Commerzbank, финтех стартапы, связанные с климатическими технологиями, достигают лучших результатов в привлечении венчурного финансирования. Об этом сообщает FinTech Insider.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В общем, финтех стартапы, связанные с климатическими технологиями, привлекли $2,3 млрд в США и Европе.

Исследование Climate FinTech Report 2024 от CommezVentures отслеживает инвестиции в более чем 600 финтех-стартапов, вовлеченных в углеродные рынки, управление энергией, учет углерода, ESG, природный капитал, управление климатическими рисками, аналитики цепей поставок и т. д.

В отчете отмечается, что инвестиции в климатические финтехи сократились на 19% в прошлом году по сравнению с годом ранее, при этом в целом падение финансирования финтеха составило 38%.

Европейские финтехи стартапы лидируют, привлекая $1,4 млрд венчурного капитала по сравнению с $881 млн, привлеченными стартапами в США.

Углеродные рынки и управление энергетикой были подсекторами, привлекшими наибольшее финансирование ($729 млн и $530 млн соответственно), на третьем месте — учет выбросов с финансированием в размере $333 млн в прошлом году.