Евросоюз готовит вторичные санкции против россии

Европейский Союз намерен вводить вторичные санкции против россии во избежание пробелов в санкционном режиме. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, передает Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы обсудили вопросы санкций. Мы будем продолжать изолировать россию в экономическом плане и политически, чтобы усиливать на нее давление», — сказал Домбровскис.

Также он подчеркнул, что ЕС будет работать над усилением шагов, чтобы россия не могла обходить санкции, в частности, будет вводить вторичные санкции, чтобы не было пробелов в санкционном режиме.

Ранее сообщалось, что Великобритания нашла более 200 компаний, вовлеченных в обход санкций россией.

До этого Швейцария заявила, что наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций, наложенных на россию.