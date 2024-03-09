Европейский Союз намерен вводить вторичные санкции против россии во избежание пробелов в санкционном режиме. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, передает Интерфакс-Украина.
Евросоюз готовит вторичные санкции против россии
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Мы обсудили вопросы санкций. Мы будем продолжать изолировать россию в экономическом плане и политически, чтобы усиливать на нее давление», — сказал Домбровскис.
Также он подчеркнул, что ЕС будет работать над усилением шагов, чтобы россия не могла обходить санкции, в частности, будет вводить вторичные санкции, чтобы не было пробелов в санкционном режиме.
Ранее сообщалось, что Великобритания нашла более 200 компаний, вовлеченных в обход санкций россией.
До этого Швейцария заявила, что наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций, наложенных на россию.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии