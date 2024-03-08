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8 марта 2024, 18:03 Читати українською

Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с россией

Вице-премьер-министр, Министр финансов Канады Христя Фриланд издала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с россией для субъектов, регулируемых Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вступившей в силу 24 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Вице-премьер-министр, Министр финансов Канады Христя Фриланд издала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с россией для субъектов, регулируемых Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вступившей в силу 24 февраля 2024 года.
Фото: pixabay.com

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Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций.

Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из россии или предназначенным для россии, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.

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Требования директивы

В то же время подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) издало соответствующие Инструкции, объясняющие требования директивы. Так, финансовые операции, происходящие из россии или предназначенные для россии, могут включать, но не ограничиваться:

  • электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, включающими русский адрес отправления или назначения;
  • деятельностью представителей правительства россии (например, операции на банковском счету посольства россии в Канаде);
  • получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой;
  • проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, включающей российские рубли.
Источник: Минфин
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