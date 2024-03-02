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2 марта 2024, 14:07 Читати українською

Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Канада следом за партнерами по «Большой семерке» (G7) вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Канада вместе с партнерами по «Большой семерке» (G7) вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.
Фото: pixabay.com

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Этот запрет относится к косвенному импорту российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами массой в один карат и выше.

«Это соответствует обязательствам, взятым в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7 по сокращению доходов режима Путина от экспорта непромышленных алмазов из россии», — говорится в заявлении.

Канада продолжит работать с G7 и другими международными партнерами по внедрению всестороннего контроля, запрещающего российские алмазы на рынках «Большой семерки».

«Это даст канадским потребителям дополнительную уверенность, что доход с покупаемых алмазов не будет направлен на незаконную войну россии», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 8 февраля 2024 года ввело новые санкции против рф. Они касаются импорта русских алмазов и нефти.

Источник: Минфин
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