Первые 473 военнослужащих, мобилизовавшихся в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, получили материальную помощь от столицы на банковские счета. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Мобилизированные в Киеве начали получать выплаты в размере 30 тысяч
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Киевлянам напомнили, что выплата в размере 30 000 гривен одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.
Как получить выплату
Для получения выплаты мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы:
- копии идентификационного кода,
- копии паспорта гражданина Украины или ID-карты,
- справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.
Источник: Минфин
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