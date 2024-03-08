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8 марта 2024, 14:17 Читати українською

Ирландия сократит помощь новым украинским беженцам со следующей недели

На следующей неделе в Ирландии начнут действовать пониженные социальные выплаты для новых украинских беженцев, проживающих в государственном жилье. Об этом заявила министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис, сообщает extra.ie.

На следующей неделе в Ирландии начнут действовать пониженные социальные выплаты для новых украинских беженцев, проживающих в государственном жилье.
Фото: freepik.com

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После полномасштабного российского вторжения Ирландия оказывала украинским беженцам государственное жилье, а также пособие в 220 евро для безработных.

Отмечается, что большое количество прибывших украинцев в разгар жилищного кризиса заставило правительство сократить помощь, пытаясь сделать Ирландию менее привлекательной для беженцев.

На следующей неделе новоприбывшие беженцы из Украины будут иметь право только на 38,80 евро в неделю, если они будут жить в государственных центрах для прибывших.

При этом они могут находиться там максимум 90 дней, после чего беженцы должны сами найти жилье. Когда они это сделают, более высокая ставка помощи будет возобновлена.

Следует отметить, что уменьшение выплат не коснется помощи для беженцев из Украины на ребенка, который составляет 140 евро в месяц.

Отмечается, что количество новых беженцев резко упало после того, как в прошлом году Ирландия объявила о сокращении выплат.

По состоянию на 26 февраля 2024 года еженедельное количество беженцев составило 161 по сравнению с более чем 700 в прошлом году.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Ирландии 12 декабря согласовало новые условия принятия беженцев из Украины, которые предусматривают сокращение выплат для них и уменьшение срока пребывания в государственных центрах для размещения прибывших.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Игорь УА
Игорь УА
8 марта 2024, 14:28
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Пусть уже идут работать, хватит позорить Украину.
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